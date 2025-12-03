亞馬遜物流新科技 無人機精準投放、視覺引導1秒揀貨

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯2日電）亞馬遜旗下AWS本週在美國拉斯維加斯舉辦re:Invent年度雲端運算大會，中央社記者實地走訪展區，直擊亞馬遜一系列物流新科技。其中，無人機宅配服務Prime Air標榜60分鐘送達，但部署前置作業不僅要「看天吃飯」，還需先通過社區民意這一關。

同樣引人注目的還有亞馬遜Rivian電動貨車，搭載智慧視覺系統，能在茫茫包裹海中打出「綠光」，引導司機1秒揀貨。

在AWS大會展示區的一角，一台巨大的6軸無人機靜靜停放著，正是用來執行Prime Air宅配服務的設備。這款無人機採用垂直起降技術，升空後轉換為水平飛行模式，抵達目的地後不會降落，而是懸停在離地約2至3公尺的高度，把包裹精準投放到客戶後院，隨後自行返航。

這台無人機可載重約3公斤的包裹，飛行距離達12公里，最高時速可達100公里。飛行過程中若遇到鳥類或樹木，系統會自行判斷並進行閃避，無需駕駛員介入。

要讓這台高科技無人機順利升空，選址需要相當考究。目前Prime Air已在美國德州、亞利桑那州、佛羅里達州等6個市場的郊區營運，並非直接涵蓋整個大都會區。

展區現場人員解釋，選擇地點有幾個關鍵考量，首先是「天氣」，初期運作必須選擇氣候條件相對穩定的城市，避開頻繁的雨雪或強風，否則會直接影響飛行安全。

其次是「社區接受度」，並非所有社區都歡迎無人機在頭頂飛來飛去，因此在推出服務前，亞馬遜團隊會花費大量時間與當地社區溝通，確保居民對這項新科技友善且感到舒適。最後則是營運地點必須鄰近亞馬遜的物流中心，以便設置起降區，把下單到送達的時間壓縮在60分鐘以內。

除了無人機之外，亞馬遜地面運輸主力的Rivian電動貨車也蘊藏大量科技。對送貨司機而言，最大的痛點往往不是開車，而是在車廂後方堆積如山的包裹中迅速找到下一站要送的物件，因此亞馬遜在車廂內部導入Vision-Assisted Package Retrieval（VAPR）的視覺識別技術。

記者實際觀察車廂內部，車頂裝設多組攝影機與投影設備，當司機把車停妥並進入後車廂時，系統會自動掃描放在特定區域包裹的條碼，正確的包裹上會被投射出一個清晰的綠色圓點，錯誤的包裹則會被打上紅色叉號。

透過視覺化的引導，司機不再需要逐一翻找標籤，能快速抓取正確包裹下車，不僅加快送貨速度，也大幅降低送錯包裹的風險。

這輛電動貨車在行駛過程中，還肩負著道路探勘的任務。車身外部配備的攝影機結合AWS Greengrass邊緣運算技術，能在行駛中即時偵測道路異常，例如交通錐、封路或施工。

這些數據並非即時上傳，而是透過車載電腦進行初步推論，過濾掉已知或無效的資訊後，再把有價值的數據回傳，用於更新亞馬遜的地圖資料庫，優化未來路徑規劃。（編輯：張良知）1141202