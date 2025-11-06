亞馬遜當機後恢復服務 一度影響美國逾6000用戶

（中央社班加羅爾5日綜合外電報導）根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，亞馬遜公司（Amazon.com）服務今天出現當機情況，美國一度有6000多個用戶通報有問題，目前大多數已恢復正常。

路透社報導，當機的高峰期在美國有6000多起用戶通報事件，之後降至1000起以下，顯示大多數用戶已能使用亞馬遜服務。

Downdetector也指出亞馬遜雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（AWS）部分用戶遇到問題。

AWS發言人告訴路透社：「亞馬遜網路服務目前正常運作。」

AWS曾在10月發生網路中斷事件，導致全球數千個網站受影響。（編譯：盧映孜）1141106