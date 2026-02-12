緯來新聞網

亞馬遜直追 SpaceX！ 佈局4500顆低軌衛星獲核准

緯來財經

【緯來新聞網】衛星通訊競賽持續升溫，美國聯邦通訊委員會（FCC）於 10 日正式核准亞馬遜（Amazon）增補 4,500 顆衛星的申請。此項進展使亞馬遜旗下的「Leo」低軌衛星計畫（Project Kuiper）規模擴張至約 7,700 顆，預計將採用運作高度約 400 英里的第二代軌道系統，提升服務覆蓋率，展現其全面跨足太空網路市場、與 SpaceX 旗下「星鏈」（Starlink）抗衡的雄心。

（圖／達志影像）

亞馬遜在太空領域的投入已逾 100 億美元，並計畫於今年度加碼 10 億美元以加速衛星部署。雖然目前 SpaceX 的星鏈服務已擁有超過 9,000 顆在軌衛星及 900 萬用戶，處於領先地位，但亞馬遜正積極追趕，並預計於今年下半年正式推出 Leo 網路服務。根據最新規劃，亞馬遜將於 2 月 12 日利用法國亞利安公司（Arianespace）的火箭發射 32 顆衛星，並將在 2026 與 2027 年分別進行 20 次與 30 次以上的發射任務。

