亞馬遜直追 SpaceX！ 佈局4500顆低軌衛星獲核准
【緯來新聞網】衛星通訊競賽持續升溫，美國聯邦通訊委員會（FCC）於 10 日正式核准亞馬遜（Amazon）增補 4,500 顆衛星的申請。此項進展使亞馬遜旗下的「Leo」低軌衛星計畫（Project Kuiper）規模擴張至約 7,700 顆，預計將採用運作高度約 400 英里的第二代軌道系統，提升服務覆蓋率，展現其全面跨足太空網路市場、與 SpaceX 旗下「星鏈」（Starlink）抗衡的雄心。
（圖／達志影像）
亞馬遜在太空領域的投入已逾 100 億美元，並計畫於今年度加碼 10 億美元以加速衛星部署。雖然目前 SpaceX 的星鏈服務已擁有超過 9,000 顆在軌衛星及 900 萬用戶，處於領先地位，但亞馬遜正積極追趕，並預計於今年下半年正式推出 Leo 網路服務。根據最新規劃，亞馬遜將於 2 月 12 日利用法國亞利安公司（Arianespace）的火箭發射 32 顆衛星，並將在 2026 與 2027 年分別進行 20 次與 30 次以上的發射任務。
福衛八號首度公開成果！東京、巴塞隆納都在鏡頭裡 AIT發文祝賀
即時中心／温芸萱報導美國在台協會（AIT）今日在臉書宣布，台灣福衛八號衛星首次公開取像成果，福衛八號去年11月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空，已成功拍攝台灣海岸、城市與機場，以及全球景點，包括新竹科學園區、日本東京、西班牙巴塞隆納。AIT指出，此成果凸顯台灣光學衛星技術持續創新與成長，第二顆福衛八號衛星預計今年稍晚發射，美台太空合作持續高飛。
CNBC報導，亞馬遜自今年4月起，已透過多家火箭發射服務商將超過150顆衛星送入太空。公司表示，目標是在今年稍晚正式推出名為「Leo」的衛星網路服務。該計畫早於2019年對外公布，被視為亞馬遜進軍太空通訊市場的重要布局。根據FCC公告，此次核准的衛星屬於第二代軌道系統，運...
美國聯邦通訊委員會（FCC）10日宣布批准亞馬遜（Amazon）部署4,500顆衛星的申請。此舉將擴大亞馬遜的衛星規模，進一步與馬斯克的太空公司SpaceX較勁。
