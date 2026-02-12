亞馬遜直追 SpaceX！ 佈局4500顆低軌衛星獲核准

【緯來新聞網】衛星通訊競賽持續升溫，美國聯邦通訊委員會（FCC）於 10 日正式核准亞馬遜（Amazon）增補 4,500 顆衛星的申請。此項進展使亞馬遜旗下的「Leo」低軌衛星計畫（Project Kuiper）規模擴張至約 7,700 顆，預計將採用運作高度約 400 英里的第二代軌道系統，提升服務覆蓋率，展現其全面跨足太空網路市場、與 SpaceX 旗下「星鏈」（Starlink）抗衡的雄心。

（圖／達志影像）

亞馬遜在太空領域的投入已逾 100 億美元，並計畫於今年度加碼 10 億美元以加速衛星部署。雖然目前 SpaceX 的星鏈服務已擁有超過 9,000 顆在軌衛星及 900 萬用戶，處於領先地位，但亞馬遜正積極追趕，並預計於今年下半年正式推出 Leo 網路服務。根據最新規劃，亞馬遜將於 2 月 12 日利用法國亞利安公司（Arianespace）的火箭發射 32 顆衛星，並將在 2026 與 2027 年分別進行 20 次與 30 次以上的發射任務。

