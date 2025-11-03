亞馬遜聯手OpenAI股價創高 美股漲跌互見、台積電ADR收漲
美股日光節約時間結束，美股主要指數在11月的第一個交易日漲跌互見，道瓊工業指數週一收跌226點，輝達等大型科技股領漲，標普500指數、那斯達克指數與費城半導體指數續收漲。（請聽AI報導）
OpenAI與亞馬遜簽署規模380億美元的交易，以滿足OpenAI永不滿足的算力需求。輝達等大型科技股再次領漲美股，亞馬遜股價創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數持續收漲。
道瓊工業指數週一下跌226.19點，跌幅為0.48%，收在47336.68點。標普500指數上漲11.77點，漲幅為0.17%，收在6851.97點。那斯達克指數上漲109.766點，漲幅為0.46%，收在23834.723點。費城半導體指數上漲42.309點，漲幅為0.59%，收在77270.969點。台積電ADR上漲1.64元，漲幅為1.47％，收在304.86美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。
