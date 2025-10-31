亞馬遜股價勁揚12％領漲！美股主要指數開高

▲亞馬遜（AWS）最新財報表現亮眼，激勵股價在31日開盤後狂漲12％，帶動美股開高。截至寫稿時間為止，那斯達克指數上漲216.82點或0.90％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 亞馬遜（AWS）最新財報表現亮眼，激勵股價在31日開盤後狂漲12％，帶動美股開高，截至寫稿時間為止，美股主要指數齊漲，道瓊工業指數上漲61.31點或0.13％、標普500指數上漲33.86點或0.48％、那斯達克指數上漲216.82點或0.90％、費城半導體指數上漲65.97點或0.91％。

根據《CNBC》報導，亞馬遜雲端運算部門第3季的營收成長達到20％，超出華爾街預期，股價開盤大漲12％。同樣財報表現亮眼的蘋果，股價開盤後也一度上漲近2％，但隨後漲幅抹消跌回平盤。

分析師艾佛斯（Dan Ives）表示，鑑於本季度亞馬遜成長再次加速以及其積極的評論，「我們認為，投資者已經重新對亞馬遜高階管理層在AI領域保持領先地位的能力充滿信心」。

分析師賈西亞（Courtney Garcia）表示，目前美國政府仍處於停擺狀態，所以投資人必須認真審視這些企業財報，看看公司經營狀況如何，消費者消費情況如何，「我們看到的所有數據都持續向好，我認為這對經濟未來的發展來說是一個正面信號」。

美股預計將迎來豐收的10月，標普500指數本月迄今累計上漲了2％，那斯達克指數上漲了約4.1％，道瓊工業指數上漲了2.4％，且已經連續6個月上漲，這是自2018年來首次。

