亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘

據美聯社（Associated Press）報導，亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛公司Zoox將開始在舊金山部分區域提供免費自駕計程車服務，加速挑戰Waymo在無人駕駛載客領域的領先地位。

周二（18日）宣布的擴展計畫僅限於舊金山幾個主要社區，且僅限於在候補名單上登記的乘客乘坐Zoox的gondola型自駕計程車。該車型沒有方向盤。此次舊金山試運行距Zoox在拉斯維加斯（Las Vegas）大道推出首項網約車服務尚不足三個月。

但Zoox至今仍未對自駕計程車服務收費，而Waymo自五年前在鳳凰城（Phoenix）推出服務以來便已開始收費。免費乘車是實現收費運營前的關鍵里程碑，此後將逐步向Waymo及Uber、Lyft等傳統網約車服務看齊。亞馬遜自2020年以12億美元收購Zoox以來，便致力於開拓自駕領域。

加州監管機構尚未批准Zoox在舊金山收費運營的申請，而Waymo在克服市政官員提出的安全顧慮後，已於2023年8月獲得該許可。此後，Waymo的無人駕駛計程車已成為舊金山街頭的常見景象。如今部分遊客特意體驗自駕出行，將其與乘坐運營152年的傳奇纜車並列為必遊項目。

Waymo始於2009年谷歌（Google）內部的秘密項目，目前在加州聖荷西、洛杉磯，亞特蘭大及德州奧斯汀運營自駕計程車，並計畫明年擴展至美國其他多個城市。

另一項加速發展的跡象是，其自駕計程車已開始將路線從城市街道延伸至舊金山、洛杉磯和鳳凰城的高速公路。本周二該公司宣布將進軍美國另外五個城市：邁阿密、達拉斯、德州聖安東尼奧、休斯頓（Houston）及佛州奧蘭多。不過乘客需等到明年才能在這些城市使用該服務。

亞馬遜正效仿Waymo的做法，準備將Zoox的無人駕駛計程車引入奧斯汀和邁阿密等其他主要城市。為助力Zoox實現雄心，亞馬遜將東灣海沃市（距舊金山東南約25哩）一座舊巴士工廠改造為高科技自駕計程車生產基地。該工廠最終年產能目標達一萬輛自駕計程車。

