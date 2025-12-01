亞馬遜與Google罕見聯手！ 推跨雲服務「數週變數分鐘」

【緯來新聞網】亞馬遜（Amazon）與 Google 周日宣布推出共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，因應市場對高可靠連線的需求快速升溫。在如今短暫斷線都可能造成重大癱瘓的情況下，新服務的重要性更加凸顯。該產品讓企業能在數分鐘內於兩家公司間建立私有且高速的連結，大幅縮短過去需耗費數週的設定流程。

此方案整合 AWS 的 互聯多雲（Interconnect–multicloud）與 Google Cloud 的跨雲互連（Cross-Cloud Interconnect）技術，以提升跨雲互通性。AWS 網路服務副總裁 Robert Kennedy 形容，這次合作代表多雲連線的「根本性轉變」；Google Cloud 網路副總裁 Rob Enns 則指出，新網路能讓客戶更容易在不同雲端間移動資料與應用。Salesforce 已成為早期使用者。



這項服務推出的時機備受關注，距離 AWS 在 10 月 20 日爆發大規模當機僅一個多月。發布時點也備受關注，10 月底 AWS 曾爆發重大當機，波及 Snapchat、Reddit 等服務，估計造成美國企業 5 億至 6.5 億美元損失，更突顯企業對高韌性跨雲備援的需求。



目前 AWS 仍是全球最大雲端服務供應商，其次為微軟 Azure、再來是 Google Cloud。亞馬遜第 3 季雲端業務營收達 330 億美元，約為 Google Cloud 的兩倍。隨著 AI 推升算力與流量需求激增，Alphabet、微軟與亞馬遜皆正投入數十億美元擴建基礎設施，以因應快速成長的雲端與 AI 市場。

