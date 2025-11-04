亞馬遜與OpenAI合作股價飆漲 美股漲跌互見

亞馬遜雲端運算服務和OpenAI簽下一項價值380億美元的採購協議，消息一出，亞馬遜股價暴漲，收盤創歷史新高，也帶動AI類股上揚，不過美國製造業連續八個月呈現衰退，對經濟形成隱憂，四大指數終場漲跌互見。

其中，道瓊工業指數下跌226點，收在4萬7336點；那斯達克指數上漲109點，收在2萬3834點；S&P500指數上漲11點，收在6851點；費城半導體指數上漲42點，收在7270點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

