亞馬遜與OpenAI簽協議股價飆4%! 美股漲跌互見、台積電ADR收漲

[Newtalk新聞] ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵美國股市人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響。美股主要指數3日多收漲，僅道瓊工業指數下跌226.19點。台積電ADR收盤上漲1.47%，收在每股304.89美元。

綜合外國媒體報導，OpenAI與亞馬遜雲端服務公司（AWS）簽署規模380億美元的交易，依據3日宣佈的協議內容，OpenAI將立即開始在AWS基礎設施上使用AI晶片大廠輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）執行工作負載。亞馬遜3日收盤勁揚4%至每股254美元，登上歷史新高。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）表示，輝達最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。在此消息傳出之後，輝達股價3日收盤上漲2.17%，Meta下跌1.64%、蘋果下跌0.57％、Alphabet上漲0.90%、微軟下跌0.15％。

美股3日收盤，道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。以科技股為主的那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。

