亞馬遜與OpenAI簽協議股價飆4%! 美股漲跌互見、台積電ADR收漲
[Newtalk新聞] ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵美國股市人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響。美股主要指數3日多收漲，僅道瓊工業指數下跌226.19點。台積電ADR收盤上漲1.47%，收在每股304.89美元。
綜合外國媒體報導，OpenAI與亞馬遜雲端服務公司（AWS）簽署規模380億美元的交易，依據3日宣佈的協議內容，OpenAI將立即開始在AWS基礎設施上使用AI晶片大廠輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）執行工作負載。亞馬遜3日收盤勁揚4%至每股254美元，登上歷史新高。
另一方面，美國總統川普（Donald Trump）表示，輝達最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。在此消息傳出之後，輝達股價3日收盤上漲2.17%，Meta下跌1.64%、蘋果下跌0.57％、Alphabet上漲0.90%、微軟下跌0.15％。
美股3日收盤，道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。以科技股為主的那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。
更多Newtalk新聞報導
法人狂喊買！7大AI權值股最新獲利、多空價一次看
東升西降？美中股市比一比 謝金河：美國出動前6大市值公司就夠了
其他人也在看
輝達目標價獲Loop喊至350美元、市值再拚8.5兆美元，週一股價大漲2.17%
【財訊快報／陳孟朔】AI晶片一哥--輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)市值躍上5兆美元後，多空進入新一輪肉博戰；投行顧問Loop Capital將目標價由250美元大幅調高至350美元，為目前華爾街最高呼聲；以最新收盤202.49美元計，尚有約73%上行空間，對應潛在市值可望上看約8.5兆美元。市場平均目標價約231美元，顯示即便在高基期之上，賣方仍在持續上修模型假設與估值參數，反映數據中心AI循環的延長與放大。Loop分析師Ananda Baruah指出，生成式AI正進入下一波「黃金浪潮」，輝達位居超預期需求周期前沿，受GB200 NVL72機架與相關解決方案強勁拉動，未來12至15個月GPU出貨有望大幅成長。與此同時，Rosenblatt Securities也把輝達目標價自215美元上調至240美元，並稱公司近期對外數據顯示，至2026年底Blackwell系列晶片訂單總額上看逾5,000億美元，強化對高階GPU供需緊俏與長約化交付的預期。輝達股價連續兩天回吐4.55美元或2.2%後，週一翻揚漲4.39美元或2.17%至206.88美元，與10月29日締造的史上收市新高207財訊快報 ・ 59 分鐘前
《國際經濟》美經濟韌性 破解關稅末日論
【時報-台北電】川普4月宣布對各國課徵對等關稅時，眾多經濟學家預測美國通膨持續飆升和增加衰退機率。但企業和民眾趕在物價因關稅而上漲前補充庫存，讓「關稅末日論」到目前為止仍未發生，通膨也未如預期那樣失控。 美國目前通膨仍高，卻低於專家預測。即使面對美國近一個世紀最高關稅率，經濟仍持續成長。9月消費者物會指數（CPI）年增3％，高於聯準會2％目標水準。第二季國內生產毛額（GDP）季增年率3.8％，扭轉首季萎縮0.6％。 萬通保險（MassMutual）投資策略部主管科沃斯基（Kelly Kowalski）說，不確定通膨與經濟等發展情勢，是否會如同大家所想像那樣。 雖然高額對等關稅尚未帶來預期中的衝擊，但川普承諾會帶來的大部分好處也未出現，像來自關稅的稅收遠低財政部預測，本土製造業也未見復興。 研調機構Pantheon Macroeconomics分析海關資料後評估，財政部10月關稅達340億美元。雖然按維持此幅度來估算，全年關稅4,000億美元，但仍遠低財長貝森特8月時預測5,000億到1兆美元之間。 Pantheon表示，根據部分專家評估，目前企業支付關稅的有效平均稅率約12.5％，明顯時報資訊 ・ 42 分鐘前
OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲
（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。中央社 ・ 2 小時前
聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。中央社 ・ 49 分鐘前
特斯拉Q3全球銷量創高、歐洲探底，週一股價再漲2.59%，短線聚焦股東會
【財訊快報／陳孟朔】特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)今年在歐洲多國銷售續弱，瑞典10月新車註冊僅133輛、年比銳減89%，挪威、荷蘭與義大利約減半，西班牙亦近三分之一下滑；法國為少數例外，10月年增2.4%，但係以去年同期基期偏低為前提，年初至今前10個月累計仍年減30%。以單一市場觀察，德國前9個月純電註冊年增38%，惟特斯拉在當地銷量年減達50%，顯示整體電動車需求仍在擴張，但品牌競爭力與產品動能未能同步受惠。另據多國10月初步數據，北歐幾個核心市場的頹勢仍在延續。與此同時，特斯拉第三季全球銷量創高，主要受美國買家趕在9月30日稅收抵免調整前提前購車所致；然而歐洲市場受產品線老化與爭議效應影響，銷量已連續多季低迷。官方先前將年初疲弱歸因於Model Y換代與產線切換，但新版Model Y於歐洲交付已逾數月，地域市占仍未見明顯改善，反映同級競品密集上新與價格帶擠壓的壓力。特斯拉繼上日大漲3.74%後，週一追高11.81美元或2.59%至468.37美元，為史上次高，只低於去年12月17日締造收盤新高的479.86美元，成交額約393.04億美元居美個股之首。短線焦點轉向11月6財訊快報 ・ 55 分鐘前
微軟獲美批准向阿聯酋出口輝達GB300等晶片，支援AI數據中心部署
【財訊快報／陳孟朔】微軟(美股代碼MSFT)週一宣布已獲美國商務部核發許可，得以在更嚴格技術防護下，向阿聯酋出口相當於新增6萬400顆A100等效性能的輝達(美股代碼MSFT)GPU，涵蓋更先進的GB300，支援當地AI數據中心與模型服務部署；該批許可於9月獲批。微軟並稱，此舉將讓用戶可取用OpenAI、Anthropic、開源供應商與微軟自身的先進模型。微軟同時公布至2030年前在阿聯酋合計投入約152億美元，包含對G42的15億美元入股與逾55億美元資本支出，用於擴建AI與雲端基礎設施，凸顯美阿在AI供應鏈與數據主權議題上的合作升溫。受消息帶動，輝達股價收高2.17%，市值重返5兆美元上方，成交額約369.76億美元。市場人士表示，在管制門檻不變前提下，美方適度釋放高階GPU對外輸出，為中東AI基建添柴；對供應鏈與股價的邊際影響，將取決於許可落地節奏、數據中心擴產進度與後續機架出貨動能。財訊快報 ・ 1 小時前
《國際產業》微軟臂助 輝達晶片出口阿聯
【時報-台北電】微軟3日宣布，他們已取得將輝達晶片出口至阿拉伯聯合大公國的許可，成為美國首家從川普政府手中獲得這類批准的企業，為這家科技巨擘在波斯灣地區推動AI事業掃除障礙。 微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）3日接受路透採訪時表示，該公司去年已從美國政府獲得該類晶片出口的許可證，且已獲得今年的新許可證。 根據許可內容，微軟可出口相當於6.04萬顆A100晶片至阿聯，獲批准晶片將包含輝達更高階的GB300 GPU。 另輝達執行長黃仁勳近日表示，輝達靠著台積電在內的四家台廠協助，將最先進半導體製程「光速」移至美國亞利桑那州，朝著川普設下的重振製造業與減少依賴大陸目標邁進一大步。 黃仁勳接受福斯新聞節目訪問時表示：「在台積電、鴻海、緯創（Wistron）、Amkor與矽品精密企業協助下，我們如今已能在亞利桑那州全程生產全球最先進的AI晶片。」 川普上任後積極推動重振美國製造業與奪回關鍵技術領先地位的政策，有助於輝達加速在美國本土生產最先進晶片的計畫。 黃仁勳表示：「AI是一場產業革命，這是我們這個時代最重要的技術，甚至可能是有史以來最重要的技術。川普總統希望美國能在本土製造關時報資訊 ・ 42 分鐘前
《產業》關稅衝擊趨緩 勞工無薪假人數 首見下降
【時報-台北電】勞動部3日公布最新減班休息（即無薪假）統計，共455家事業單位通報，影響人數8,331人，為下半年以來首度出現人數下降，相較上期的432家、8,543人，本期家數雖增加23家，但人數微減212人，不過製造業仍占整體近九成五。另外，受關稅影響人數也同步減少，共370家、共7,575名，較上期相比增加16家，人數減少348人。 勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，本期共18家企業，於減班休息屆期後未接獲通報，或提前終止，有926名員工恢復原本工時。其中，規模較大的有三家，其中一家員工約200多人，另兩家各約百餘人，合計563人。整體來看，中大型企業的訂單逐漸回穩，因此本期實施減班休息的人數也隨之下降。 觀察產業別，本期減班休息情形仍集中在製造業，共有372家、7,849人通報實施減班休息，占整體通報家數近95％。其中以金屬機電工業為主，通報293家、6,019人；細分來看，又以機械設備製造業占比最高，共145家、2,832人。 針對受美國關稅影響的事業單位，黃琦雅表示，本期通報的455家廠商中，有370家企業，認為其受到美國關稅衝擊，共影響7,575名員工，較10月1時報資訊 ・ 1 小時前
白宮高層內部分歧加劇，輝達Blackwell晶片對華出口暫難放行
【財訊快報／陳孟朔】《華爾街日報》報導，在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤前夕，白宮內部就對華出口新一代Blackwell人工智能晶片出現明顯路線分歧。據悉，當美方準備評估輝達(Nvidia)執行長黃仁勳的對華出口請求時，包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)以及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在內的多名高級官員幾乎一致反對，理由是此舉將提升中國AI能力、對美國國安構成風險。知情人士透露，反對意見聚焦於高階AI加速器的「可擴散性」與「軍民兩用」特性，一旦形成規模部署，後續難以透過軟硬體門檻再行箝制。反對派據此主張，維持現行管制基線，並嚴控任何具Blackwell等級算力、記憶體頻寬與互連規格的對外輸出。在此前提下，川普最終並未在雙邊會晤場合提出出售輝達Blackwell晶片之議題，顯示內部立場已傾向以國安優先、供應鏈風險最小化為原則，避免在敏感時點釋出放寬訊號。市場人士表示，此舉意味短期內中國市場取得Blackwell等級晶片的可能性仍低，海內外雲端與大型模型廠商的機架級擴充將持續圍繞美國本土與友岸地區展開；同財訊快報 ・ 1 小時前
《美股》收盤速報:亞馬遜、輝達、美光帶頭衝 標普、那指、費半收高
【時報-台北電】由亞馬遜、輝達、美光等AI概念股領軍，周一(11月3日)標普500、那指、費半收高。亞馬遜漲4%，並創下收盤新高，OpenAI與Amazon Web Services達成380億美元運算量能協議，該結盟並將立即採用數十萬顆輝達GPU。資料中心業者Iren與微軟達成5年97億美元協議，將為微軟提供輝達GB300 GPU量能，亦給晶片股帶來提振，美光漲近5%，輝達漲逾2%，台積電ADR漲1.47%。Iren飆升漲11%。微軟宣布已獲川普政府的出口許可，可在阿拉伯聯合大公國引進輝達晶片。微軟並表示，到2029年底，在阿聯的投資總額將達到152億美元。 ★四大指數 美股道瓊下跌226.19點或0.48%，收47,336.68點。 S&P500上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點。 NASDAQ上漲109.77點或0.46%，收23,834.72點。 費城半導體上漲42.31點或0.59%，收7,270.97點。 ★11大類股 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.39% 醫療類股(SPXHC)漲0.13% 公用事業類股(SPLR時報資訊 ・ 1 小時前
《國際產業》黃仁勳希望落空 美：Blackwell不出口
【時報-台北電】美國總統川普近日表示，輝達最先進的Blackwell晶片將僅供美國企業使用，不會出口至中國或其他國家，暗示美國政府可能進一步收緊尖端AI晶片的出口管制，以維持美國在AI與半導體領域的領先地位。 川普在美國CBS節目《60分鐘》的專訪中表示：「最先進的晶片，我們不會讓任何人擁有，除了美國。」 Blackwell晶片是輝達最新一代AI晶片，被視為支撐全球AI發展的關鍵技術。川普言論突顯美國政府在AI與高端晶片領域對中國的防範態度，尤其擔心這些技術可能被用於軍事或監控用途。 今年7月川普政府曾公布新的AI發展藍圖，試圖在放寬部分環境規範的同時，擴大對盟友的AI技術出口，以確保美國在這項關鍵科技上繼續領先中國。然而，他的最新發言顯示美國對非盟友國家，尤其是中國，將採取更嚴格的技術封鎖。 這番發言對輝達而言無疑是個壞消息，因為輝達上周才宣布對三星電子及其他韓國大型企業供應超過26萬顆Blackwell晶片，正準備積極拓展亞洲市場。 今年8月以來，外界一直關注川普是否會允許將降階版本的Blackwell晶片銷往中國。川普在《60分鐘》節目中對此表示，不會允許最先進的版本出售給中國企時報資訊 ・ 1 小時前
《研究報告》淨流入居冠 美股基金超吸睛
【時報-台北電】受降息疊加貿易緩和預期，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計至10月29日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為60.16億美元，其次為全球新興市場15.69億美元。 針對近期國際情勢，安聯投信，市場高度聚焦習川會、科技巨頭財報和聯準會會議，聯準會如預期降息一碼，連續第二次會議降息，但對12月降息保持謹慎，中美元首會晤緩和雙邊緊張關係，雙方同意延長關稅休戰，暫緩實施相關出口管制新規並減少其他貿易壁壘。 安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場對中美即將達成貿易協議的期待和聯準會降息預期，激勵市場投資氣氛。時序跨入第四季中場，市場仍聚焦在中美貿易、聯準會利率政策、AI、雲端相關主題、財報表現、資本支出與產業展望；近期市場持續消化聯準會鷹派訊息、中美貿易進展，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素。 群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，從經濟面來看，美國經濟展現一定程度韌性，就業市場成長雖放緩，但較可能是因供給側因素所致，不暗示經濟將走弱，且先前聯準會預防性降息也有助經濟支撐，其他經濟指標也保持穩健或呈現擴張態勢。 企業財報方面，第三季時報資訊 ・ 38 分鐘前
OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源
（中央社舊金山2025年11月3日綜合外電報導）亞馬遜公司將在一項為期數年的380億美元協議下，為OpenAI提供雲端運算服務，讓這個ChatGPT開發商能夠使用數十萬顆輝達（Nvidia）圖形處理器訓練並運行其人工智慧模型。路透社報導，這項今天宣布的協議，凸顯了AI產業對運算能力日益激增的需求，推動著產業朝著技術有望媲美或超越人類智慧的方向邁進。消息公布後，亞馬遜股價在盤前交易大漲5%。OpenAI將立即開始使用亞馬遜雲端服務（AWS），所有預定的運算資源預計將於2026年底前全面上線，並在2027年及以後仍有擴充空間。這項協議是OpenAI自上週完成重組以來的首批重大行動之一。這次重組讓這個ChatGPT的開發商得以逐步脫離非營利組織背景。路透社先前報導，OpenAI正為首次公開募股（IPO）鋪路，屆時公司估值可能高達1兆美元。然而，AI公司估值飆升及其龐大的投資承諾——單是OpenAI的總額就超過1兆美元——也引發外界擔憂，認為AI熱潮可能正在形成泡沫。中央社財經 ・ 10 小時前
7年級生最易得大腸癌！不是愛吃肉 醫揭「2關鍵」：幾乎人手一杯
大腸癌患者年齡層下降，與生活型態及飲食改變密切相關。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，七年級生罹患大腸癌風險最高，可能與「飲食西化」及「飲料多樣化」有關。這群人在學生時期正值西化飲食高峰，經常攝取西式餐點和含糖飲料，恐提高罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《盤前掃瞄-技術面》5日RSI為72.37，10日RSI為70.68
【時報-台北電】技術面： 1.台股前一交易日收跌54.18點，為28233.35點。 2.台股前一交易日成交金額量縮為5594.4億元，5日均量為5814.34億元，10日均量為5389.18億元。 3.5日均線28151.67點，10日均線27868.29點，20日均線27401.15點。 4.5日RSI為72.37，10日RSI為70.68。 5.9日K值為80.31，9日D值為81.81。 6.20日乖離率為3.04。 7.永豐期貨：後續觀察重點在於台積電能否快速收復上周五尾盤跌勢，外資期現貨是否同步回補。行情由單邊上攻轉為高檔震盪，年底三萬點目標仍有機會。 8.凱基投顧：上周五台股價跌量縮，雖然KD死亡交叉且成交量萎縮，但5日線尚未跌破，多頭架構沒有改變，待量能回到5日均量之上，仍有機會挑戰前高28527點，短線支撐暫看5日線。時報資訊 ・ 1 天前
《國際經濟》關稅衝擊 美消費者荷包縮水
【時報-台北電】根據LendingTree的分析，由於美國總統川普的關稅政策，美國消費者的荷包在今年假日旺季將因此減少數十億美元。 11月2日是川普宣布「解放日」（liberation day）關稅政策屆滿六個月的日子。自關稅宣布後，部分食品和消費品的價格隨之上漲。隨著在倉庫中存放數月的假期商品終於上架，消費者將感受到更多因關稅帶來的衝擊。 網路貸款營運商LendingTree針對即將來臨的年終旺季進行分析，採用2024年冬季假期消費數據作為參考基礎。該公司估計，新關稅措施將使消費者和零售商的假期成本總計增加406億美元，其中消費者將承擔大部分額外關稅成本，預估達286億美元，相當於每位購物者平均多花費約132美元。 至於零售商，預料將吸收其餘的120億美元關稅額外成本。 LendingTree首席消費者信貸分析師舒爾茲（Matt Schulz）表示：「對多數美國人來說，在假期多花132美元是一筆可觀的數字。雖然可能不至於驚天動地，但確實會對許多家庭產生實質影響。這可能會促使人們今年減少送禮，或使人們承擔額外債務。」 舒爾茲說：「這是任何人都不希望做出的選擇。」 零售分析師向CNBC表時報資訊 ・ 42 分鐘前
子公司AI發威 南亞母憑子貴台塑4寶先翻身?
[非凡新聞]南亞科3日開盤，跳空上漲到136.5元，盤中一度漲停到145.5元。記憶體浪潮之下，南亞科股價飆漲，母公司南亞持股29%，南電部分更持股67%；專家點出，若能把主力集中在電子材料及特用化學品，將有望成為台塑...非凡新聞 ・ 14 小時前
《盤前掃瞄-國外消息》美股漲跌互見；亞馬遜飆升創新高
【時報-台北電】國外消息： 1.美股漲跌互見，亞馬遜飆升創新高 美股3大指數周1（3日）漲跌不一，除了道瓊走低外，標普500以及那指都收高，又以那指漲幅較大。股價收新高的亞馬遜大漲4%，盤後小跌0.1%，主要是OpenAI 跟旗下的AWS（亞馬遜雲端運算服務）公司，達成一項380億美元的AI基礎建設使用合約，市值高達5000億美元的OpenAI ，藉此不再受限於以往只能依賴微軟。 費半上漲0.6%，NVIDIA也大跌2%，盤後上漲0.9%。大漲2.2%的NVIDIA，盤後續漲0.13%，微軟表示，已取得NVIDIA晶片出口到阿拉伯聯合大公國的出口許可，不僅NVIDIA多達6萬多個A100晶片可輸出，還包括更先進的GB300 GPU。不過，微軟卻小跌0.17%。 同時，台積電ADR漲1.5%，盤後在平盤附近。英特爾跌1.2%，博通大跌2%，相反地，美光大漲近5%。大數據分析公司Palantir大漲3.6%，因為上季獲利與營收雙雙超乎預期，同時調高本季財測，營收估達13.3億美元，超過市場預估的11.9億美元。今年迄今，Palantir股價已飆漲超過1.7倍。 美股最新收盤價，道瓊跌226時報資訊 ・ 54 分鐘前
輝達、亞馬遜領軍再衝高，那指週一續漲0.46%，道瓊回落226點
【財訊快報／陳孟朔】美股在締造「光輝十月行情」後，在11月第一個交易日呈現漲多跌少的格局；道瓊工業指數開盤一度追高約135點，但在耐吉和默克跨步挫跌的拖累下，終場倒吐約226點或0.48%。同日，標普、那指和費半依序漲0.17%、0.46%和0.59%向10月底締造的峰頂挺進。亞馬遜與OpenAI簽署380億美元算力大單，股價追高4%續破頂，並在科技七雄中稱王；輝達目標價獲Loop喊至350美元、市值再拚8.5兆美元，股價急漲2.17%；Alphabet擬發行美元多期債期限跨3至50年，股價彈0.9%破頂。紐約股市11月3日收盤時，道瓊工業指數收挫226.19點或0.48%至47,336.68點；標普500小升11.77點或0.17%至6,851.97點；那指上揚109.76點或0.46%至23,834.72點；費城半導體指數漲42.31點或0.59%，報7,270.97點，成份股中美光大漲4.88%最旺且破項，輝達和台積電ADR各漲2.17%和1.47%分居第五和第七旺，Credo下挫3.72%墊底。輝達受券商大幅上修目標價題材加持，盤中一度飆升4.4%，終場仍收高2.2%，市場焦點財訊快報 ・ 28 分鐘前
《盤前掃瞄-技術面》5日RSI為75.93，10日RSI為72.14
【時報-台北電】技術面： 1.台股前一交易日收漲101.24點，為28334.59點。 2.台股前一交易日成交金額量增為5623.03億元，5日均量為5700.82億元，10日均量為5327.68億元。 3.5日均線28219.86點，10日均線27971.52點，20日均線27518.73點。 4.5日RSI為75.93，10日RSI為72.14。 5.9日K值為81.31，9日D值為81.64。 6.20日乖離率為2.96。 7.元富期貨：AI概念股依舊是盤面主軸，次產業維持健康輪動，目前台指來到歷史高點附近，短線震盪恐加劇，月線仍是多空關鍵，只要守穩多方格局不變，震盪過後都還有機會再創高。 8.元大投顧：週一台股湧現調節賣壓，惟尾盤拉抬台積電等標的，終場加權指數上漲101.24點，以28334.59點作收，力守5日均線；櫃買指數上漲0.52%，站穩所有均線。時報資訊 ・ 54 分鐘前