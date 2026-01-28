亞馬遜裁員烏龍！員工先收慰問信才知被炒

▲知名科技企業兼電商龍頭亞馬遜（Amazon）搞烏龍，在正式發布裁員通知前，就先誤發「慰問信」，導致收到信的員工十分錯愕，引發混亂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 知名科技企業兼電商龍頭亞馬遜（Amazon）搞烏龍，在正式發布裁員通知前，就先誤發「慰問信」，導致收到信的員工十分錯愕，引發混亂。對此，亞馬遜也發聲證實，將在全球範圍內進行新一輪裁員。

根據《衛報》報導，這封已被廣泛洩漏的內部信件，錯誤地聲稱美國、加拿大和哥斯達黎加等地受影響的員工已經被告知他們失去了工作，但事實上員工根本還並不知道裁員消息。信中稱此次裁員為「曙光計畫」（Project Dawn），該郵件的簽署人是亞馬遜網路服務（AWS）AI解決方案資深副總裁奧布瑞（Colleen Aubrey），奧布瑞寫到，「這類變動對每個人來說都不容易，這些決定十分困難，但是我們已經過深思熟慮，旨在為公司及AWS未來的成功做好準備」。

信中並且提到了人力資源主管葛雷提（Beth Galetti）的一篇部落格文章，但事實上所謂的該篇文章也還尚未發表。

不過，有匿名前亞馬遜員工表示，幾週前大家就已經預料到裁員消息，員工私底下都認為裁員動作將會繼續。所以，這封被錯誤提前發布的慰問信，某種程度上也並非那麼突然。

亞馬遜去年10月才裁撤約1.4萬名員工，且自2022年底裁掉2.7萬人以來，一直在進行小規模裁員，致力於削減成本。

而根據《Capacity Global》報導，亞馬遜已經證實在全球範圍內進行新一輪裁員，並承認由於一位高階主管的失誤，導致還在草稿階段的內部信被錯誤地發布給員工。

