亞馬遜裁1.4萬員工！執行長賈西：不是為了錢和AI

亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）。（圖／達志／美聯社）

亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）表示，該公司大規模裁員的真正原因不是金錢，也不是人工智慧（AI），而是「企業文化」。

據《CNN》報導，在本週的財報說明會上，賈西針對外界關於亞馬遜裁減1.4萬名員工的提問表示，這項決定「並非真正出於財務考量，甚至與AI無太大關聯，至少目前不是。這次主要是關於文化。」

根據亞馬遜於美東時間30日發布的季度財報，該公司本季銷售額達1,800億美元，較去年同期成長13%。然而，賈西指出，隨著公司過去幾年不斷擴張、增加員工人數、開設新據點與事業線，組織也變得更加龐雜。

廣告 廣告

賈西補充，「當你擴張到某個規模時，會自然出現更多層級與人員，有時候不知不覺間，這會削弱那些真正執行工作的員工，對工作的『主人翁精神』（將集體事務視為己任的職業態度）。」

根據美國證券交易委員會（SEC）的資料，亞馬遜在2021年員工人數達到高峰，超過160萬人；截至去年年底，則降至約150萬人。

賈西進一步說明：「當組織結構變得過於龐大時，會讓領導團隊的決策與行動變得遲緩。我們致力於維持『全球最大初創公司（startup）』的運作精神，而這意味著必須去除多餘的層級。」

雖然亞馬遜強調這次裁員是為了在迎接未來AI帶來的效率提升之前，讓公司保持「靈活性」（nimble），但這項舉措仍引發外界對科技取代人力的憂慮。儘管如此，亞馬遜股價在財報公布後的盤後交易中仍上漲13%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜

Toyz飲料店出「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿王子 一沐日拒跟風消費當事人