亞馬遜豪擲2000億美元押注AI 股價重挫逾10%

亞馬遜（Amazon）在美東時間5日盤後交易中股價暴跌超過10%，此前公司公布好壞參半的第4季財報，並將2026年的資本支出預測上調至2,000億美元。

據美國財經媒體《CNBC》報導，財報顯示，亞馬遜第4季營收達2,133.9億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）調查分析師預估的2,113.3億美元；每股盈餘為1.95美元，略低於市場預期的1.97美元。淨利為211.9億美元，較去年同期的200億美元成長。

市場高度關注的亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services, AWS）表現亮眼，單季營收355.8億美元，高於StreetAccount預期的349.3億美元，年增24%，創下13個季度以來最快增速。廣告業務同樣維持強勁動能，營收年增23%至213億美元，也優於市場預期。

然而，真正撼動市場的是亞馬遜的資本支出計畫。亞馬遜表示，由於積極投資資料中心與其他基礎建設以因應人工智慧需求激增，今年資本支出將持續攀升。公司預計今年資本支出將達2,000億美元，而FactSet資料顯示，分析師原本預期為1,466億美元。亞馬遜2025年的資本支出約為1,310億美元。

執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中表示：「隨著現有產品需求強勁，以及人工智慧（AI）、晶片、機器人、低軌道衛星等開創性機會出現，我們預計2026年將在亞馬遜整體業務投入約2,000億美元資本支出，並預期長期投資資本報酬率將十分強勁。」

在與投資人的電話會議中，賈西指出，支出將「主要」投入AWS，而非AI相關的工作負載增速「快於我們原先預期」。去年10月，亞馬遜啟用名為「Project Rainier」的110億美元超大規模AI重型運算基建計畫，專門為AI初創企業「Anthropic」的工作負載而建。

賈西表示：「我們的需求非常強勁。客戶確實希望在核心與AI工作負載上使用AWS，而我們正以最快速度安裝容量並將其變現。」

科技公司近來紛紛公布積極的人工智慧投資計畫，承諾投入數十億美元。Google母公司Alphabet 4日表示，預計2026年將支出1,750億至1,850億美元；Meta則表示，其資本支出可能較去年幾乎翻倍，達1,150億至1,350億美元。

亞馬遜雲端部門第4季營收年增24%，高於分析師預估的21.4%成長率。賈西表示，這是AWS「13個季度以來最快的成長。」

儘管亞馬遜仍是雲端基礎建設市場領導者，但公司正努力扭轉市場認為其正被Google與微軟（Microsoft）追上的觀感。上週，微軟Azure錄得39%成長；Google雲端營收成長約48%，為2021年以來最快增速。

展望本季，亞馬遜預期營收將落在1,735億至1,785億美元之間，年增11%至15%。LSEG調查的分析師原預期為1,756億美元。

與此同時，亞馬遜持續縮減人力。公司上週表示將裁撤約1萬6,000名企業員工，此前去年10月已裁減約1萬4,000人。截至12月底，亞馬遜全球員工總數為157萬人，年增1%，其中大多數為倉儲部門員工。

