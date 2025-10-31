亞馬遜財報激勵美股收紅！自身股價飆逾9%

▲受科技巨擘亞馬遜（Amazon）財報及股價激勵提振，週五美股止跌回穩。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 受到科技巨擘亞馬遜（Amazon）財報及股價激勵提振，週五美股止跌回穩，不只科技股為主的那斯達克指數、標普500指數，連道瓊工業指數也被帶動著收漲，亞馬遜自身股價收盤時亦飆升近10%，為漲幅最大的道指成份股。

綜合《CNBC》等外媒報導，亞馬遜雲端運算部門第3季的營收成長達到20％，超出華爾街預期，該公司首席執行官傑西（Andy Jassy）表示，AWS正以「2022年以來前所未有的速度增長」，AI和核心基礎設施的需求十分強勁。Zacks投資管理公司的經理穆爾伯里（Brian Mulberry）也指出，AI的應用正在加速，將是未來的關鍵指標之一。

10月31日收盤，美股道瓊指數上漲40.75點，或0.09%，收47562.87點；那斯達克指數上漲143.813點，或0.61%，收23724.957點；標普500指數上漲17.86點，或0.26%，收6840.2點；費城半導體指數上漲12.662點，或0.18%，收7228.66點。

報導指出，美股3大指數週線、月線均漲，道瓊本週漲幅達0.8%，標普500週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%，這3指數10月皆收紅，標普更連續第6個月走高。

焦點個股方面，受亞馬遜財報的影響，投資人週五紛紛買進其他AI相關公司的股票，帕蘭提爾（Palantir）股價因此上漲3%，甲骨文（Oracle）亦成長2.2%左右。

