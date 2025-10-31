亞馬遜財報激勵美股收紅！自身股價飆逾9%
[NOWnews今日新聞] 受到科技巨擘亞馬遜（Amazon）財報及股價激勵提振，週五美股止跌回穩，不只科技股為主的那斯達克指數、標普500指數，連道瓊工業指數也被帶動著收漲，亞馬遜自身股價收盤時亦飆升近10%，為漲幅最大的道指成份股。
綜合《CNBC》等外媒報導，亞馬遜雲端運算部門第3季的營收成長達到20％，超出華爾街預期，該公司首席執行官傑西（Andy Jassy）表示，AWS正以「2022年以來前所未有的速度增長」，AI和核心基礎設施的需求十分強勁。Zacks投資管理公司的經理穆爾伯里（Brian Mulberry）也指出，AI的應用正在加速，將是未來的關鍵指標之一。
10月31日收盤，美股道瓊指數上漲40.75點，或0.09%，收47562.87點；那斯達克指數上漲143.813點，或0.61%，收23724.957點；標普500指數上漲17.86點，或0.26%，收6840.2點；費城半導體指數上漲12.662點，或0.18%，收7228.66點。
報導指出，美股3大指數週線、月線均漲，道瓊本週漲幅達0.8%，標普500週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%，這3指數10月皆收紅，標普更連續第6個月走高。
焦點個股方面，受亞馬遜財報的影響，投資人週五紛紛買進其他AI相關公司的股票，帕蘭提爾（Palantir）股價因此上漲3%，甲骨文（Oracle）亦成長2.2%左右。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
亞馬遜和蘋果財報亮眼，激勵科技股買盤情緒，美國股市週五反彈收漲，台積電ADR下跌0.92%、輝達跌0.16%。道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標普500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%，中廣新聞網 ・ 5 小時前
[Newtalk新聞] 由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤進場，美國股市10月31日反彈收漲，道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標準普爾500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。美股三大指數10月皆收漲，標普500指數更連續第6個月走高。 綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平會晤，他宣稱會談「非常棒」，聲稱美中「很快」可望達成貿易協議，川普10月31日更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。 另一方面，由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）10月31日指出，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、認為12月沒必要進一步降息。 美股10月31日收盤，道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點新頭殼 ・ 6 小時前
美股今（10/31）早盤盤面漲跌互見，其中多家大型科技與通訊公司公布強勁財報後跳升，帶動市場整體風險偏好升溫。盤中Amazon 股價強勢反彈10%，提示投資人對雲端與 AI 應用需求回溫的預期。同時，Twilio 公告第三季營收及利潤皆超出華爾街預期，股價跳升近 18%。不過，相較之下，傳統科技硬體、遊戲或通訊設備業者漲勢則較為分化。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
據《Yahoo Finance》報導，科技股主導的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲0.6%，標準普爾500指數（S&P 500）也上升0.3%，兩者在盤中一度震盪後恢復穩健漲勢。相對而言，科技股占比較低的道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）則微幅上揚0.1%。這3大...CTWANT ・ 6 小時前
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。民視 ・ 7 小時前
【記者柯安聰台北報導】群益期貨持續以創新服務引領市場潮流，今年4月率先推出「美股CFD盤前與盤後交易服務」，上線後即獲投資人熱烈迴響，盤前與盤後交易量佔整體美股CFD交易量達25%，顯示投資人對延長時...自立晚報 ・ 10 小時前
從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...聯合新聞網 ・ 7 小時前
（中央社紐約2025年11月31日綜合外電報導）由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股今天反彈收紅。道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。中央社財經 ・ 5 小時前
蘋果與亞馬遜財報亮眼，帶動科技股買盤，華爾街股市31日止跌回穩，道瓊工業指數高開137點，盤中震盪挫174點，其後最多揚升196點，標普500指數和那斯達克指數盤中分別曾漲0.83%和1.55%，終場四大指數齊步收高。中時財經即時 ・ 5 小時前
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平，10月30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，之後川普便宣布對中國的關稅降至47%，包括原本20%的芬...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
彭博資訊報導，避險基金正押注日圓兌美元匯率今年底前將貶至160日圓兌1美元，主要因為美國聯準會（Fed）與日本銀行（央行...聯合新聞網 ・ 7 小時前
輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南...聯合新聞網 ・ 7 小時前
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳31日出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。太報 ・ 6 小時前
[NOWnews今日新聞]台中養豬場確診非洲豬瘟，消息震撼全台，豬農人心惶惶。雲林是全台養豬重鎮，業者聞訊後「整個心都慌了」。中華民國養豬協會理事許裕聰與資深豬農林明彥在接受《NOWNEWS今日新聞》...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名...聯合新聞網 ・ 7 小時前
（中央社記者侯姿瑩華盛頓2025年11月31日專電）美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面後，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%。川普今天進一步表示，一旦看到中國遏止芬太尼流入美國的成果，「我們就會撤掉另外10%的關稅」。川習會30日在韓國釜山登場。川普（DonaldTrump）會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。川普先前因芬太尼（fentanyl）流入美國而對中國商品加徵20%的關稅。他在川習會後表示，立即將與芬太尼相關的關稅降至10%，還說，相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。川普昨天返抵美國，今天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往佛羅里達州途中向媒體表示，他給中國很大的誘因去遏制並根除芬太尼問題，中國正積極處理。他說，和習近平對此議題進行了「很棒的對話」。一旦美國看到中國遏止芬太尼的成果，就會撤掉另外10%因芬太尼而制定的關稅。芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，效力比嗎啡高出50至100倍。近年來，與芬太尼相關的用藥過量問題在美國激增，川普重返白宮以來矢言打擊芬太中央社財經 ・ 5 小時前
輝達（NVIDIA）宣布和南韓政府以及三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，用26萬顆GPU（圖形處理器）打造韓...聯合新聞網 ・ 7 小時前
川習會已於30日落幕，美中對於會議成果的聲明與說法，在稀土管制、對等關稅稅率等層面已有所出入，顯示雙方可能就會談內容有著...聯合新聞網 ・ 7 小時前
儘管川習會釋放正面訊息，不過美中尚未正式簽訂協議，加上12月降息並非必然，以及Meta、微軟等科技股暴跌影響，四大指數終場全面下跌。其中，道瓊工業指數下跌109點，收在4萬7522點；那斯達克指下跌3台視新聞網 ・ 1 天前
（中央社記者張建中台北31日電）美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）財報報喜，盤後股價上揚，將有助台股表現。中央社 ・ 1 天前