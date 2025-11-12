亞馬遜雨林危機 原住民酋長批巴西政府開發計畫

（中央社貝倫11日綜合外電報導）高齡93歲的原住民領袖拉奧尼．梅圖基瑞（Raoni Metuktire）呼籲巴西當局能保障原住民土地以守護亞馬遜雨林；他警告，亞馬遜地區正在興建的基礎設施，將對雨林和居民構成直接威脅。

這位以「拉奧尼酋長」之名廣為人知的巴西原住民領袖 ，今天接受路透社專訪時表示，正在推動中的公路、鐵路及油井設施，都將對全世界民眾造成傷害。

他說：「這些計畫正在破壞河流與土地，而且他們還在繼續做。我不喜歡這樣。我很早就說過，這對我們會帶來許多不良後果...這對我們來說非常不好，對你們也是。你們正在自食其果。」拉奧尼以他的族語凱亞波語（Kayapo）發言，由他的孫子作翻譯。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府並未立即回應路透社的置評要求。

拉奧尼和多位原住民族領袖一起參與今年聯合國氣候峰會COP30，他們的主要訴求是盼在全球森林管理中，能有更大的發語權。

拉奧尼特別批評巴西的幾項計畫，包括政府計劃在雨林中鋪設公路，以及數週前批准國營「巴西石油公司」（Petrobras）在距亞馬遜河口500公里的外海進行石油探勘。

拉奧尼表示，這些計畫都不會造福當地居民。

拉奧尼是全球最具知名度的原住民族領袖之一，他獨特的唇盤與黃羽冠飾，成為大家所熟識的標誌。他呼籲魯拉政府應為部落土地提供法律保障。

這位酋長曾出席1992年里約地球高峰會，那次峰會促成了聯合國氣候條約簽署，並啟動了至今仍在進行的氣候談判。拉奧尼說，自那以後，他再沒有看到任何積極的改變。（編譯：紀錦玲）1141112