亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠
亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執行長賈西強調AWS前景看好，AWS資料中心的算力自2022年以來已增加一倍，賈西預期到2027年將再度翻倍。亞馬遜釋出樂觀風向，AWS伺服器供應鏈台積電（2330）、世芯-KY、廣達及英業達有望受惠。
AWS伺服器代工廠包含廣達、英業達、鴻海、神達及緯穎；展望後市，英業達表示，今年第3季與第4季AI伺服器出貨主力為輝達HGX架構B200產品的L6（主機板組裝），雖然出貨量增加，但單價低於上半年出貨主力的Hopper架構機櫃。
世芯是助力雲端大廠開發自研AI晶片的重要推手，最知名的就是協助北美雲端客戶打造AI自研晶片，並已邁入新一代3奈米製程，預計明年首季量產，後續也將開始有2奈米製程案件收入。
世芯觀察，AI晶片價值與利潤極高，加上產業進入白熱化階段，新進業者幾乎沒有機會切入，市場大者恆大的態勢已逐漸確立。
該公司強調，客戶不易信任缺乏成功經驗的供應商，因此公司正積極建立完整生態系，與不同領域專家合作，滿足CSP客戶需求。
法人看好，世芯持續推動技術創新，再加上透過對外結盟，強化下世代技術開發能量，有助後市發展。
亞馬遜30日盤後發布的財報顯示，旗下雲端事業AWS上季營收年增20%至330億美元，創2022年底以來最大增幅。相形下，分析師的平均預期成長率是18%。
賈西在法說會上首次揭露多項與AI相關的業務數據。例如，內嵌於零售應用程式的購物聊天機器人Rufus，每年可幫助帶進額外的100億美元銷售額。客服中心軟體Connect，這個被廣泛視為亞馬遜最成功的辦公軟體產品，則有望達到年化營收10億美元。
財務長歐薩夫斯基則說，上季資本支出增加61%至創紀錄的342億美元，高於分析師預估的315億美元，也使該公司今年來總支出達到899億美元。關於自研的Trainium2晶片，亞馬遜表示，目前全部被訂光，是個數十億美元規模的事業。
截至9月30日的上季，亞馬遜營收較去年同期成長13%至1,802億美元，優於彭博彙整分析師預期的1,778億美元平均值。淨利成長近40%至212億美元，亦較分析師預期的170億美元高。
亞馬遜預測本季營收將介於2,060億美元至2,130億美元，與分析師預期相符；營業利益預估為210億美元至260億美元，也符合市場共識。
