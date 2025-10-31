亞馬遜雲端營收創3年新高 盤後股價飆漲14％

（中央社紐約30日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）雲端部門第3季營收成長20%，創近3年來新高，也優於市場預期的17.95％，這讓亞馬遜股價在盤後交易大漲14%。公司並預計明年資本支出將進一步增加。

亞馬遜盤後股價飆漲，將公司市值再往上推升約3300億美元。若明天盤中再有同樣升幅，將創下2015年以來單日最大漲幅。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中表示：「亞馬遜雲端部門（AWS）的成長速度，是我們自2022年以來未曾見過的。我們持續看到人工智慧（AI）及核心基礎設施的強勁需求，並專注於加速擴充產能。」

亞馬遜財務長奧薩夫斯基（Brian Olsavsk）表示，他預估公司全年資本支出將落在約1250億美元，明年會更高，但他未具體說明。

今年前3季，亞馬遜已投入899億美元資本支出，多用於AI相關計畫。

亞馬遜雲端部門（AWS）截至9月的第3季營收成長20％，高於市場預期的17.95％。

亞馬遜上週雲端服務大規模中斷，當時造成不少熱門網站及消費者應用程式無法使用，亞馬遜對此一劫輕鬆過關。（編譯：紀錦玲）1141031