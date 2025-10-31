亞馬遜雲端營收創3年新高！ 稱裁員無關AI是因「文化」

【緯來新聞網】亞馬遜（Amazon）於30日美股盤後公布第3季財報，營收年增13％至1,802億美元；每股經調整盈餘1.95美元，高於去年同期的1.43美元。其中，雲端部門（AWS）第3季營收成長20％，創下近3年來新高，也優於市場預期的17.95％，激勵亞馬遜股價在盤後交易中大漲14％。公司表示，明年的資本支出將進一步增加。

執行長Andy Jassy指出，AWS的成長速度創2022年以來新高，顯示AI需求強勁。他表示：「我們持續觀察到強勁的AI與核心基礎建設需求，公司正加速擴充運算容量，過去12個月已新增超過3.8吉瓦（GW）。」亞馬遜同時上修今年的資本支出預估，從原本的1,180億美元提高至1,250億美元，並預期明年支出還會持續增加。



針對近期約1.4萬名員工的裁員，Jassy在財報電話會議中強調，這與財務或AI無關，主要是出於企業文化的考量。他解釋：「當公司營運規模、員工人數、據點與業務種類連續幾年快速擴張後，往往會出現組織層級過多的情況，而這可能削弱真正執行工作員工的責任感。」CNN指出，亞馬遜雖強調裁員是為了在AI帶來效率提升時保持靈活，但外界仍擔憂，科技是否會取代人類勞動力。

