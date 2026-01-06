亞馬遜「哄抬物價」案新進展！法官裁定必須面對價格詐欺集體訴訟

火報記者 陳銳/報導

根據訴訟內容，亞馬遜遭控在疫情期間，由於產品供應短缺、公共衛生措施限制，以及消費者大量轉向線上購物，部分消費者別無選擇，只能透過亞馬遜購買必需品，即使價格被指不公平，也可能造成實質影響。

訴訟指出，疫情期間供應短缺及防疫措施限制，使消費者不得不透過亞馬遜購買必需品。圖:istockphoto

訴訟指出，亞馬遜未能有效阻止平台上的第三方賣家抬高食品和日用品價格，並且部分自有品牌商品價格也出現上漲。投訴中舉例，包括 Aleve 止痛片價格上漲 233%，Quilted Northern 衛生紙上漲 1044%，Arm & Hammer 小蘇打上漲 1523%，以及某些面膜產品價格上漲 1800%。

原告律師史蒂夫·伯曼表示，裁決對消費者是一項重要勝利，他指出，亞馬遜內部文件顯示公司了解價格詐欺的定義，並曾向各州總檢察長承諾將努力防範類似行為。

該訴訟涵蓋的時間範圍為 2020 年 1 月 31 日至 2022 年 10 月 20 日，涵蓋華盛頓州及其他州在新冠疫情緊急狀態前後期間的購物行為，目的是為在亞馬遜上購買食品和其他生活必需品時支付「不公平」價格的消費者尋求賠償。