亞馬遜「未接觸部落」首度曝光！嚮導突遭襲擊「弓箭射穿胸口」 血腥畫面全拍下

亞馬遜原始部落首度曝光。圖／翻攝自Paul Rosolie IG

巴西亞馬遜雨林中分布著多個與世隔絕的原始部落，被視為全球最神秘、也最危險的地區之一。近日，一名美國保育人士兼作家分享自身的驚險經歷，同行的嚮導遭部落人士包圍，甚至被一支長達2.1公尺的弓箭射穿胸膛，駭人過程曝光後震撼全球。

根據英國《太陽報》報導，美國知名保育人士羅索利（Paul Rosolie）近日在Podcast節目中，分享他曾與嚮導深入亞馬遜原始部落，與部落居民近距離互動的驚險過程，相關畫面也被完整記錄下來。

影片中可見，部落成員手持弓箭，穿過成群飛舞的蝴蝶，迅速朝海灘上的拍攝團隊奔去，神情高度警戒，並一度將武器指向眾人，所幸最終放下弓箭，未爆發衝突。

然而，隔天情勢急轉直下，羅索利指出，他與嚮導喬治（George）被超過200名部落成員包圍，對方甚至朝他們射箭，一行人無奈下只好撤退，不料在逃離過程中，喬治不慎中箭，一支長達2.1公尺的弓箭從他的肩胛骨上方插入，並從肚臍附近穿出，傷勢相當嚴重。

回想當時情景，羅索利仍心有餘悸地表示，「我後來看到那艘船，船上到處都是血，真的非常可怕。他必須立刻接受緊急治療，但最後竟然奇蹟般地活了下來。」

羅索利也提到，首次見到部落的「戰士」時，他內心充滿恐懼，但在分送香蕉、衣物後，部落成員逐漸卸下心防，紛紛跳入河中領取禮物。其中一名成員甚至興奮地為他唱歌示好，他們也以相同手勢回禮，隨後部落居民帶著「戰利品」消失在叢林中。

不過，儘管曾釋出善意，情勢卻未因此好轉。羅索利無奈表示，部落成員隔天反而發動攻擊，「我不知道該如何解讀這一切，我唯一注意到的是，他們把女人全都藏了起來，這讓整個情況變得更加難以預料。」



