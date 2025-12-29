亞馬遜：義大利無人機送貨喊卡 受限商業監管環境

（中央社羅馬28日綜合外電報導）網購巨商亞馬遜（Amazon）今天表示，公司已決定不再推動在義大利以無人機送貨計畫。並說儘管與義國民航主管溝通良好並有進展，但當地更廣泛的商業監管環境並不利於計畫。

路透社報導，義大利民用航空管理局（ENAC）對這項決定表示意外，並在昨天發布聲明指出，亞馬遜的做法是他們公司政策所致，與「集團近期財務事件」有關。

亞馬遜曾於2024年12月宣布，已在義大利中部阿布魯佐大區（Abruzzo）小鎮聖薩爾沃（San Salvo），成功完成無人機配送的初步測試。

廣告 廣告

亞馬遜今天向路透發出的聲明指出：「經過策略性檢討後，我們已決定終止在義大利的無人機送貨計畫。」

亞馬遜又說：「儘管我們與義大利航太監管機關有著良好互動並取得進展，但當地更廣泛的商業監管架構，目前並不利於我們這項計畫的長期目標。」（編譯：紀錦玲）1141229