亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

亞馬遜AWS與Google攜手推動雲端直連業務，不僅是雙方網路骨幹的互聯，也是雲端服務板塊的里程碑，代表雲端市場從巨頭各自為王的「圍牆花園」時代，進入企業以多雲、跨雲架構進行數位轉型與資料備份的時代，也考驗企業必須更精確的決定如何兼顧營運連續性與成本平衡。

當前各企業廣為收集數據，大型企業對雲端運算的需求早已超越單純的資源儲存與運算，更重視數據安全、服務的高度可用性、成本優化以及法規遵循，營運單位與技術團隊都有不同考量，讓「多雲策略」成為新趨勢。不久前亞馬遜AWS發生重大斷線，全球數千個網站與應用程式癱瘓，造成的經濟損失估計高達數億美元，更證明即使全球最大雲端供應商，也難以完全避免失效的風險，多雲策略的核心價值正在於風險分散與業務連續性。

隨著兩大雲端巨頭合作，代表多雲架構的趨勢成形，並直接影響如Cloudflare等第三方平台業者，第三方平台以成為連接不同雲端的「中央車站」模式獲利，過去企業為了避開亞馬遜AWS高昂的資料流出費，利用Cloudflare服務中轉資料到Google，現在亞馬遜AWS攜手Google，也意味著「去中間化」，若費用大幅降低且效能更好，僅做資料轉移、頻寬套利的第三方平台也要重新思考營運策略，雲端服務業者將不免出現一波新調整。

