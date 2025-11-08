亞馬遜Bazaar登台 滿150元即享免運優惠
【記者趙筱文／台北報導】亞馬遜（Amazon）趕在雙11前正式宣布在台灣推出全新購物應用程式「Amazon Bazaar」，主打百元級的超值時尚、家居與生活用品。
台灣網購平台再添新成員！亞馬遜（Amazon）宣布在台灣正式推出全新購物應用程式「Amazon Bazaar」，主打百元級的超值時尚、家居與生活用品，將原本在歐美熱銷的 Amazon Haul 模式擴展至更多市場，包含香港、菲律賓與台灣在內的14個地區同步上線。
Amazon Bazaar為亞馬遜全球「Haul」超低價購物體驗的一部分，提供數十萬件平價商品，其中多數商品價格低於310元，部分甚至低至60元。新用戶首購可享五折優惠，滿150元享免運，未達門檻則酌收標準運費。亞馬遜表示，配送時間約兩週內，並提供全年無休的多語系客服服務。
該應用程式除主打高CP值購物外，還融入「社交抽獎」與促銷活動等互動機制，結合娛樂化購物體驗。消費者可使用原有亞馬遜帳號登入，透過熟悉的星級評分與顧客評論選購商品。所有商品皆經過亞馬遜合規審查，並提供15天內免費退貨保障。
Amazon Bazaar目前支援繁體中文介面與台幣付款，並支援Visa、Mastercard、American Express等國際信用卡。官方指出，該平台將持續強化在地化功能，讓台灣用戶能以熟悉語言與幣別享受亞馬遜的購物服務。
Amazon Bazaar現已可於iOS與Android商店下載，全球共14個地區同步開放，包括台灣、香港、菲律賓、祕魯、阿根廷、卡達等地。亞馬遜強調，將持續拓展服務版圖，讓更多用戶以更實惠價格享受豐富選擇與可靠的購物體驗。
