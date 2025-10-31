亞馬遜Q3獲利大超預期！ AI需求引爆雲端新一輪週期

文 ‧ 劉秉勳

美國電商與雲端巨頭亞馬遜(AMZN)再度交出亮眼成績單。公司第三季營收達1802億美元，年增13%，每股盈餘(EPS)1.95美元，大幅超越市場預期的1.56美元。

最大亮點來自亞馬遜的雲端事業AWS(Amazon Web Services)。第三季銷售額達330億美元，年增20%，是自2022年以來的最快增速。公司執行長安迪・賈西(Andy Jassy)表示，AI相關應用正大幅推升雲端運算需求，AWS在過去一年中新增超過3.8吉瓦(GW)的資料中心運算容量，並持續在全球擴建伺服器機房。這顯示AI不僅是短期題材，而是長期推動雲端成長的主軸。

除了雲端業務外，亞馬遜的其他部門也維持穩定成長。北美零售營收達1063億美元，年增11%；國際部門營收409億美元，年增14%。YouTube以外的最大廣告平台之一「Amazon Ads」仍貢獻可觀獲利，廣告收入穩定增長，顯示品牌主持續加大對亞馬遜平台的投放比例。

營業利益報告為174億美元，但若扣除相關的一次性支出，實際營業利益可達217億美元。淨利也在Anthropic投資貢獻下，年增至212億美元，創下歷史新高。

亞馬遜在AI領域的佈局已不再僅限於雲端運算。公司自研的Trainium2 AI晶片正快速被客戶採用，能協助企業以更低成本訓練AI模型。此外，亞馬遜也推出Quick Suite一套專為企業設計的AI代理平台，可協助自動化辦公流程與客服回應，提升生產效率。這些產品將與AWS的Bedrock平台形成完整的「AI解決方案生態系」。

展望第四季，預期營收將介於2060億至2130億美元，年增約10%至13%，營業利益預估在210億至260億美元。雖然自由現金流因資料中心與物流投資增加降至148億美元，但長線來看，這正是公司為迎接AI時代打下的資本基礎。

整體而言，亞馬遜已成功從「電商巨頭」轉型為「AI與雲端基礎建設企業」。對投資人而言，亞馬遜的價值正從零售消費走向科技核心，其長期成長潛力與穩定獲利能力並存，未來數年仍是AI趨勢下值得持續關注的關鍵企業之一。

▲亞馬遜 AMZN(圖片來源:CMoney)

