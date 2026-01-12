亞馬飆分無果！艾德華茲拋投逆轉 灰狼狂追19分拔刺奪勝

（記者許皓庭／綜合報導）明尼蘇達灰狼今（12）日在主場上演驚人反擊，克服一度落後達 19 分的劣勢，最終以 104 比 103 險勝聖安東尼奧馬刺。灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）在末節挺身而出，於比賽倒數 16 秒投進致勝拋投，成功捍衛主場。馬刺球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）雖繳出全場最高 29 分，但末節進攻當機，絕殺失敗無緣勝利。

圖／灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）在末節挺身而出，於比賽倒數 16 秒投進致勝拋投，成功捍衛主場。（翻攝 Minnesota Timberwolves X）

本場賽事馬刺開局便展現強大進攻火力，首節祭出 16 比 0 的猛攻，令灰狼措手不及。在溫班亞馬穩健發揮下，馬刺於下半場一度取得 19 分的領先優勢。然而灰狼並未放棄，靠著迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的外線冷箭與里德（Naz Reid）的板凳挹注，於第三節結束時將分差拉回至 14 分，為末節逆轉埋下伏筆。

比賽過程中出現爭議插曲，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在一次外線防守時，造成溫班亞馬踩到其腳部倒地。裁判判定戈貝爾一級惡意犯規，由於這已是他本賽季第 5 次惡犯，根據規定將面臨禁賽 1 場的處分。儘管溫班亞馬把握住罰球機會穩定局勢，但馬刺在決勝節陷入進攻低潮，未能保住領先。

進入讀秒階段，雙方陷入肉搏戰，馬刺巴恩斯（Harrison Barnes）與福克斯（De’Aaron Fox）相繼得分要回領先，但艾德華茲在最後 16.8 秒切入拋投命中，逆轉戰局。灰狼最終以 1 分之差守住勝利。數據方面，艾德華茲攻下 23 分，其中 9 分集中在第四節；馬刺溫班亞馬則收穫 29 分及 7 籃板，錢帕尼（Julian Champagnie）貢獻 14 分 10 籃板，可惜功虧一簣。

ANT GETS INTO THE LANE AND DRILLS THE GAME-WINNING FLOATER Minnesota gets the home victory! pic.twitter.com/TupfDWIkJu — NBA (@NBA) January 12, 2026

