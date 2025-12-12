亞齊災區米糧馳援 互助見證人間有情

今年東南亞大水患，受創最慘重的印尼重災區亞齊，遭到洪水與土石流夾擊，偏遠村落至今仍缺乏食物與乾淨飲用水。慈濟志工帶上物資趕赴災區，冒著泥濘與風雨，送上大家最迫切需要的大米、嬰兒奶粉、礦泉水等物資。

受災居民 尤斯拉麗亞：「水位有屋頂高，來不及拯救任何東西，只剩下身上的衣服，什麼都沒有了。」

60歲的尤斯拉麗亞，回憶起家園被洪水沖走的那一刻，淚水盈眶，她的丈夫仍臥病在清真寺的避難所。災難中，守護彼此的溫飽。同樣受災的嘉莉雅，在水淹一層樓高時，冒險回家搶救米糧。

受災居民 嘉莉雅：「因為我們都受災了，有白米的人就會拿出來分享，直到現在，我們才得到援助，不僅食物，連水喝都沒有，我們只能喝井水，有些村民的白米被淹沒了，我們就把少量米分給大家。」

左鄰右舍守望相助，也迎來外界的援助。慈濟志工載著一車車裝滿白米、奶粉、礦泉水、尿布、衣物與家用品等物資，深入洪災後，仍難通行的村莊。

志工 阿勒克：「真的很累，昨晚一直在卸載貨櫃，忙到今天早上五點才回家，還淋了雨，但是能幫助居民，覺得很開心。」

還有志工自己也是亞齊的受災居民，選擇留下來幫助鄉親。

志工 珠妮亞蒂：「坦白說，我不是生活困苦的人，家人勸我趕快到棉蘭避難，但是我心裡還牽掛著這座城市。」

村長 齊亞武：「希望你們能再次來這裡，現在村裡最需要的是，醫療器材和醫護人員，因為洪水後，許多孩子出現腹瀉。」

家園一夕間毀損，讓人茫然、無助，志工伸出援手，還有來自同胞的溫暖與希望。

