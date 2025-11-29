亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」

▲香港宏福苑26日發生大火，至少造成128人死亡，震驚全港。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話都沒有回應，而母親最後一條訊息，是提醒她氣溫下降、注意保暖。

《路透社》報導，從宏福苑火災倖存的王小姐（Chris Wong），與父親、姐姐擠在避難所，而她的母親關節不好、行動不便，火災發生當下，獨自一人待在起火大樓的21層。

廣告 廣告

王小姐說，火災發生後她立刻就衝到現場，「我看到我們公寓的外牆被火焰吞噬、到處都是火，我站在那裡，不停打電話給媽媽、發簡訊，但都沒有回應」，她說著說著，眼淚就奪眶而出。

她站在大樓下六個小時，無助的望著燃燒的建築物，「我媽媽走路不穩，她兩隻腳的膝蓋都不好…沒有人可以幫他」。聽到警方通知家屬去辨認遺體的廣播，黃小姐與姐姐默默啜泣。

她也回憶，母親最後一條訊息，是在家庭的WhatsApp群組中，提醒家人氣溫下降，要注意保暖。幾個小時後，他們一家所住的大樓就被惡火吞噬。

一名幸運逃出火場的60多歲陳（Chim）女士回憶，當時她與丈夫在15樓看電視，突然聽到外面傳來騷動，打開窗戶就看到隔壁大樓的竹製鷹架燃起熊熊大火，火星漂向她的大樓，

「著火了，快跑！」她一邊聽到鄰居的呼喊，抓起一些現金跟拐杖就衝向電梯逃生，逃到外面後，她與丈夫眼睜睜的看著住了40多年的公寓被大火吞沒，「我們什麼都做不了，只能看著，祈禱火勢不要繼續蔓延」。

報導指出，宏福苑的居民一年多來一直抱怨翻修工程帶來的火災隱患。一個Facebook居民社團顯示，有居民指出，如果發生意外，老年居民將難以逃脫；另一位居民則表示，覆蓋窗戶的發泡膠板（保麗龍板）會讓許多獨居且行動不便的老人陷入黑暗之中。

75歲的退休老人何先生（David Ho）獨自坐在公園長椅，望著燒毀的大樓，73歲的前妻和住在宏福苑的兒子都失聯了。他回憶說，最後一次收到兒子的訊息是11月20日，兒子生日那天，兒子回覆他：「謝謝爸爸」。

「很明顯，他們沒有活下來」，何先生也痛苦說，自己是一個樂觀開朗的人，以前會去老人活動中心、騎腳踏車四處逛逛，「如果沒有這場災難，我會過的很幸福，現在我什麼都不想做，我非常難受」。

志願輔導員劉小姐（Michelle Liu）說，自己一天大部分時間都是在宏福苑旁邊的公園和避難所，為受災家庭和老年人提供支持，「他們情緒很激動，我意識到，對他們來說，錢固然重要，但更重要的是，在這個艱難的時刻，有人陪伴在他們身邊，這裡的人們現在都感到有些迷茫，尤其是我交談過的那些人。他們不知道自己未來會怎樣」。

文章來源：

'Just silence': Families mourn elderly loved ones after Hong Kong inferno

更多 NOWnews 今日新聞 報導

無名英雄！香港大火沒警鈴「管理員逐戶敲門」喊逃生 網感動

香港大火如龍捲風狂燒！他「交代後事」無私救2老人幸運獲救

香港大火失聯144人安全！他翻遺照「燒焦難辨認」忍痛尋友