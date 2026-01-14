亡命之徒保外就醫開溜！宜蘭地檢說明追捕過程：將依法發監

即時中心／廖予瑄報導

日前一名因毒品、竊盜案入獄的35歲黃姓受刑人，假借保外就醫的名義逃離宜蘭監獄，引發民眾恐慌；幸好黃男已在昨（13）日深夜遭警方逮捕。對此，宜蘭地檢署今（14）日也發出公告，說明追捕黃的過程，並強調，後續將依法發監執行。

據了解，黃姓受刑人僅剩約1年的刑期，然而他因罹患重症，在去（2025）年10月7日申請保外就醫核准，並在台北的某醫院住院治療；但黃男卻在就醫期間，多次違反規定；因此矯正署也在今（2026）年1月5日正式廢止其保外醫治資格。

黃男的保外就醫資格被取消後，獄方也透過書函及通訊軟體明確告知他，應於本（1）月8日前往宜蘭地檢署報到並返監；但黃男竟直接失聯，未報到也未返監；因此獄方9日函請地檢署依法發布通緝。

由於受刑人脫逃，一度造成民眾恐慌，因此警方也加緊查緝。昨晚10時許，台北市文山一警分局在路上攔查一輛遭通報「侵佔失竊」的轎車，並查驗駕駛身分，沒想到一查，竟發現該駕駛是遭通緝的宜蘭監獄受刑人，因此也立即將他逮捕並送回監獄。

今宜蘭地檢署也說明警方追捕黃的過程，並強調，「後續將依法發監執行。」

宜蘭地方檢察署說明全文：

廢止保外就醫受刑人未依規定返監，宜蘭地檢署即時依法處置，嚴正維護刑罰執行。

有關媒體報導原於法務部矯正署宜蘭監獄服刑之黃姓受刑人，於保外就醫期間未依規定返監一事，說明本署處理經過如下：

1、黃姓受刑人因違反保外就醫相關規定，經宜蘭監獄依法廢止其保外醫治資格，惟未於期限內返監執行，宜蘭監獄遂於2026年1月9日函送本署，依法辦理後續執行程序。

2、本署收受函文後，隨即依法開立拘票，並指揮宜蘭縣政府警察局三星分局逕行拘提。嗣於今日上午接獲通報，黃姓受刑人已於昨日晚間因涉另案遭警方查獲，並於今日下午解送本署，依法發監執行。

3、本署強調，保外就醫係基於人道考量之例外措施，受刑人仍應遵守相關規定。凡有逃避刑罰執行情形，本署必將依法即時處理，以維護刑罰執行秩序及司法公信力。

