亡夫檳榔攤欠5萬變190萬 妻兒遭恐嚇追債

台中一名張姓男子今年五月過世後，留下檳榔攤貨款的債務糾紛，總共欠下190萬元。（圖／東森新聞）





台中一名張姓男子今年五月過世後，留下檳榔攤貨款的債務糾紛，總共欠下190萬元，檳榔攤讓債主收回去，還有175萬元，債主轉而向妻兒追討，不僅語帶恐嚇，還嗆聲「不配合就用社會事處理」，甚至逼迫家屬簽下分期還款協議書，讓他們身心瀕臨崩潰。

債務人家人vs.討債男：「你如果沒有要好好處理，我就跟你們用沒有好好處理的方式，你如果要好好處理，你就跟你兒子說識相一點啦。」

電話裡男子語帶恐嚇的要錢，讓一家人心生恐懼，不只如此，討債的人還直接跑到欠債人住家樓下，威脅還錢。

廣告 廣告

債務人家人vs.討債男：「這就要訣竅了，這就是社會事，你如果要叫就叫厲害一點，有本事幫你要債的，不然你叫誰都沒用。」

對方不罷休，逼一家三人欠下分期還款協議書，家人控訴現在不時被對方恐嚇討債，身心受到極大傷害，連女兒上班的地方，對方也去嗆聲，幾乎不敢出門，連生活都快過不下去，但這筆錢是丈夫生前所欠的。

債務人妻子：「真的身上都沒錢了，我們連吃飯都有困難了，你叫我再找房子也還是要押金，因為那都是我先生在世欠的。」

據了解張姓男子在台中南屯經營檳榔攤，這間店是從債主頂下的，支付15萬還欠5萬元，而店裏的貨也都向債主購買，不過雙方疑似都沒有簽貨款單，張姓男子今年五月過世後，對方轉向跟他的妻兒討債，說欠貨款沒有繳，金額有190萬元，就算把檳榔攤頂讓回去給債主，也只還了15萬元，等於這筆債，就原本的5萬元，一下子變成175萬元，頓失家中經濟支柱，還被不斷追債，三人嚇得有家歸不得。

債主：「他們欠我們錢，然後天經地義還我們要了解什麼。」

債權人表示，還錢是天經地義，不願多作回應，但遭討債的家屬喊冤，認為債務並非他們所欠下，也已經簽下拋棄繼承，死者私人財務糾紛，涉及家屬的人身安全，警方也已介入了解。

更多東森新聞報導

疑欠1萬！ 新竹城隍廟小吃店工讀生遭砍「臟器外露」

掉出活人！男國道翻滾 警揭內幕：不想害到女友

雙膝下跪求饒也沒用！檳榔攤闆娘遭砍死 鄰居揭為人

