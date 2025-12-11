亡夫欠百萬妻控拋棄繼承遭追債 債主：惡意抹黑將提告

台中市 / 綜合報導

台中市一名洪小姐指控遭人惡意討債，洪小姐的丈夫生前經營檳榔攤欠債190萬，今年5月丈夫過世了，洪小姐已經辦理拋棄繼承，但是債主還是不斷向他們一家3口要債，帶黑衣人到她們家徘迴，甚至找到女兒工作的地點，長期讓她們無法好好過生活，不過債主也有話說，債主強調，洪小姐在丈夫過世之後還繼續向他們訂貨，他們請洪小姐到法院公證還款契約卻被抹黑，他們決定控告洪小姐誹謗。

監視器畫面拍下好幾名男子站在鐵捲門前方，疑似按電鈴沒回應此在門外徘徊，洪小姐一家3口因為過世丈夫經營檳榔攤欠下的190萬元，債務長期被債主追債，當時檳榔攤被債主收走因為沒有到場點交還被對方電話恐嚇。當事人洪小姐說：「我是真的擔心他們找黑衣人，搞得2個小朋友都沒辦法去上班，昨天抄到我女兒羊肉爐那邊去鬧。」

洪小姐說丈夫今年5月過世錢是丈夫欠下的她已經辦拋棄繼承，但債主還是不斷向她們一家3口追討不過債主強調。洪小姐在丈夫過世後還繼續向他們訂貨，欠款越來越多，他們希望洪小姐慢慢還錢，還請她到法院公證分期還款契約，對方一再拖延還抹黑他們。

廣告 廣告

債主麥太太說：「我們之前都沒有跟她算利息，她還說沒錢可以搬(家)，她沒有錢可以租房子，我跟她說，那我給妳押金，讓妳去租房子，她租房子的押金還是我們給她的，現在講說，我們暴力討債。」針對洪小姐的指控，債主已經到派出所報案要控告加重誹謗，單純的債務糾紛演變成騷擾、妨礙安寧，雙方對簿公堂。

原始連結







更多華視新聞報導

檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突

遭報導寄不雅信件 川普怒告WSJ誹謗求償3千億台幣

檳榔攤2F緝毒驚見男屍！ 16歲少年自稱打死人

