亡夫欠百萬已拋棄繼承 妻控債主仍找黑衣人討債

台中市 / 綜合報導

台中市烏日區一名洪姓女子，10日下午出面指控遭人惡意討債。洪小姐說，丈夫曾經營檳榔攤欠下190萬元債務，但丈夫過世後已經辦理拋棄繼承，但債主不斷向他們索討這筆錢。除了帶黑衣人到她們家外面徘迴，甚至找到女兒工作的地點，長期下來讓她們一家三口無法好好過生活。聯繫債主，他們低調不願回應。警方說，確認雙方有債務糾紛已經受理，並鎖定特定對象，通知涉案人說明。

監視器畫面拍下，好幾名男子站在鐵捲門前方，疑似按了電鈴沒人回應，因此在門外徘徊，洪小姐一家三口，因為過世丈夫經營檳榔攤，欠下的190萬元債務，長期被債主追債，當時檳榔攤被債主收走，因為沒有到場點交，還被對方電話恐嚇。

廣告 廣告

這通電話錄音，是兒子當時偷偷錄下的，洪小姐一家面對丈夫留下的債務，因為經濟困難錢還不出來，沒想到債主找朋友到家門口威脅，甚至還跑到洪小姐女兒工作的地點，讓他們身心俱疲，當事人洪小姐說：「我是真的擔心他們找黑衣人，搞得兩個小朋友都沒辦法去上班，昨天抄到我女兒羊肉爐那邊，去鬧。」

住在台中市烏日區的洪小姐，10日下午出面指控，她說丈夫已經在今年5月過失，錢是丈夫欠下的，人離開後自稱已經辦拋棄繼承，但債主還是不斷向她們一家三口追討，一群人威脅討債的行為，已經讓他們一家人根本無法過生活，當事人洪小姐說：「住戶會怕，他們也要逼我搬走，我搬去那邊才不到一個月。」

當時洪小姐丈夫跟債主頂讓的這間檳榔攤，她們在這裡做了一段時間的生意，如今也因為錢還不出來，被債主強制收回去，在現場詢問債主方的人他們低調不願回應，烏日分局烏日派出所所長楊明勳說：「經查之前雙方有債務糾紛，警方依規定受理後，已鎖定特定對象，並通知涉案人到場調查偵處中。」警方說洪小姐已經有報派出所做筆錄，目前也有掌握到涉案人，但針對債務糾紛，若是有到住處外進行騷擾或是妨害安寧的情況，將依規定到場處理。

原始連結







更多華視新聞報導

國道時速190公里逼車害3死 債主等9人遭起訴

疑閃機車「車猛撞進檳榔攤」 老闆娘險遭撞飛嚇腿軟

台中鉅額搶案！ 2嫌落網僅剩13萬 一審各判8年4月

