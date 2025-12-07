「亡妻回憶錄」是深情人設？博主之妻生前發文洩他出軌

抖音博主「亡妻回憶錄」的深情面具被亡妻生前微博狠狠撕碎。(視頻截圖)

抖音博主「亡妻回憶錄」的妻子羅女士因電動車事故離世，此後，他發布墓碑旁的自拍、地鐵站苦等亡妻的身影等畫面，配以「不是說好50年後才能離開彼此嗎」等文字紀念，粉絲數一度暴漲。但新浪網自媒體「二兩小酒館」報導，他的深情面具日前被亡妻生前微博狠狠撕碎—婚內出軌實錘、婚後有三個情人、經濟壓榨細節曝光，一場以死亡為劇本的流量騙局引發全網震怒。對於被指深情人設翻車，該博主否認自己婚內出軌以及私生活不堪這件事情。

綜合微博視頻號「啵妹駕到Polaris」、自媒體「吃瓜少女張小暖」報導，有網友找到疑似該博主妻子的微博帳號「最後一個魔法少女sun」，發現妻子生前並不像丈夫所塑造的那樣幸福，曾在去年12月女方就發現丈夫早有端倪，可是他們已經結婚了，只能期盼他浪子回頭；婚後生活充滿爭吵，即使自己努力賺錢，也未得到應有的尊重，連他們的朋友都看不慣男生在網上立深情人設。

報導說，如果這位妻子沒有在社交帳號記錄自己的生活，真的就要讓所有人被這個男人騙了。女方生前時，他出軌，現在不在了，還要被丈夫拿來起號，所謂的亡妻回憶錄只不過是他的謊言而已。

報導指出，該博主以描繪自己和妻子的愛情故事打動眾人。男生視覺的故事：男生鄧鈞和女生羅晶22年相識，暑假在男方酒吧認識，隨後女生主動加了男方的微信，締結了兩人的姻緣，2023年正式戀愛。相戀一年後兩人順利結婚，2024年6月兩人的孩子來到這個世界，她也記錄著一家三口日常，卻沒想到最終在2025年一次普通的日子出門遭遇車禍，離開了自己最愛的人。後來就是丈夫一直在記錄日常，感動萬千人。

報導說，直到女方小號「最後一個魔法少女Sun」的博文被揭露，大家才發現一切都是男方塑造的純愛人設，他與之相反的是一個不負責任的人。他在外廣交美女，卻對家庭疏於責任，讓妻子一人背負著家庭重擔。男方還欠了很多錢，女方被迫婚後一起還債。妻子最後在2025年發現了男方婚內出軌的證據，指出男方有三個情人，甚至有一個發給了自己所謂的孕檢單。最終，妻子不堪壓力，揭露出男方瘋狂的欺騙和婚內出軌行為。到後來兩人甚至在微博上互相怒罵，一點不留情分。

對於外界指控，該博主否認自己婚內出軌以及私生活不堪這件事情，他表示自己描繪一切純粹是回憶妻子，壓根不是為了流量然後帶貨賺錢；在妻子懷孕後24小時和妻子在一起，壓根沒有時間出軌。婚姻中都會有矛盾，所謂的孕檢單是有心之人故意刺激妻子，那些人和自己根本沒有任何關係。

