亡妻遊戲裡的房子找不回 單親爸求助掀淚海：每週上線打掃是我唯一寄託

中國單親爸在遊戲裡找不到亡妻蓋的房子，發文求助感動無數網友。（翻攝自微博）

中國手遊《妄想山海》一名老玩家，上週發現亡妻在虛擬世界裡建造的房子突然消失，他因為無法登錄對方帳號，打給遊戲客服又得不到回應，於是發文求助。該名玩家透露，妻子在遊戲內打造的房子，是他僅剩的精神寄託，每週都會上線打掃，找不回房子他非常鬱悶，只能藉酒消愁，希望大家能幫幫忙。故事感動無數網友，好消息是遊戲官方出面回應了。

該玩家以帳號「初吻給了菸」於昨（26日）發文求助，看到網友們紛紛給予支持，他進一步透露夫妻倆的故事，表示兩人從認識到結婚都在新冠疫情期間，曾經為了拚進國服前10沒日沒夜爆肝。

後來疫情管制稍稍鬆綁，他開始養家餬口，放假有空才會上線，妻子則持續有在玩遊戲。去年妻子懷孕，卻在懷孕8個月時檢查出急性白血病，只能選擇早產保命，後續化療妻子身體又出現惡化，為了治病他們不惜賣房，無奈4月妻子突發腦溢血，留下他和剛出生的孩子。

玩家表示，遊戲裡的房子雖然外觀普通，仍是妻子費盡心思建造的，現實中兩人小窩已經賣了，遊戲裡的房子成了他唯一的寄託，只希望能把它找回。

玩家貼文經過分享在社群掀起淚海，看哭大票網友，許多人都關心遊戲內房子是否找回。今（27日）上午遊戲官方回應，他們已在第一時間聯繫該名玩家，團隊正在討論實現對方訴求的方案，因涉及一些流程和功能開發，可能需要花費一點時間。

