亡羊補牢 非洲豬瘟案場與飼主住處相連 中市府終於要去採驗

[Newtalk新聞] 爆發非洲豬瘟的台中梧棲養豬場現場長年累積豬糞與污水形成的淤泥厚達10公分，前進應變所指揮官杜文珍直言「清潔沒做好，消毒不會有用」，專家更警告協助清消的台中市人員恐淪病毒傳播工具，有專家建議是否可直接把全場圍起來之後，用焚毀方式徹底圍堵。

台中市政府農業局表示，預計今（31）日完成國軍化學兵進場執行全場強化消毒作業，後續將依環境檢測結果研判清消成效，並與中央及防疫專家共同研商後續處置方案。

對於有專家很擔憂飼主的住家是不是也應該要採樣？因為有可能病毒也隨著飼主到他的住家裡面去。台中市政府農業局表示，已與專家討論，明（1）日將進行飼主住家環境採樣。

針對台中霧峰的廚餘谷，有市議員指出已經湧出廚餘噴泉了，環管署表示，主要是因為廚餘掩埋時水份太高，廚餘掩埋覆土下去之後，水分把土壤液化，所以就有一些滲出廚餘。

台中市政府環保局表示，霧峰掩埋場的廚餘貯坑位於原衛生掩埋場既有範圍內，市府已依環境部派員現場指導加強覆土；另廚餘掩埋作業以衛生掩埋場表面挖坑方式進行，目前霧峰掩埋場已全面覆土，不再收受廚餘傾倒；另環管署中區督查人員於今天執行非洲豬瘟防疫廚餘掩埋稽查作業，就最終覆土部分表示，土層大致乾燥，厚度均達50公分以上，符合相關規定；覆土液化問題已改善。

