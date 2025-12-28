交不出除籍證明 近千陸配恐淪人球

近千名陸配尚未繳交註銷大陸戶籍證明，3天後將被除籍，在野立委憂，陸配恐淪人球。圖為新黨發起「挺陸配、反霸凌」遊行。（本報資料照片）

賴清德總統今年3月召開國安高層會議定調大陸為境外敵對勢力、下令徹查軍公教有無大陸身分證後，陸委會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸配、陸配子女，3個月內補繳交失去大陸戶籍的「除籍證明」，但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底，據了解，仍有近千陸配尚未繳交相關證明，明年元旦、意即3天後被除籍，在野立委憂，陸配恐淪政治人球。

內政部移民署最新規定，大陸地區人士申請來台定居，應放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。台灣目前約有36萬名陸配，其中14萬人已取得台灣身分證，陸委會清查約1.2萬人尚未繳納失去大陸戶籍相關證明。陸委會原本要求陸配6月底前補繳喪失原籍證明，否則戶籍可能遭撤銷，但特殊狀況可延期繳納。

由於截至8月底，還有7％左右的人未繳交註銷證明，該專案遂延長至12月底，如今期限將屆，據悉有近千陸配沒繳交，甚至部分陸配是沒有任何具體動作，這些人恐在明年元旦被撤銷在台定居證及戶籍登記。

國民黨立委賴士葆指出，兩岸情況特殊，有些人可能礙於生活因素，無法立刻回到大陸辦理相關作業，建議中央從寬認定，並延長期限，給這些民眾更多時間處理證件問題，避免讓陸配淪為人球。

民眾黨立委林國成表示，賴政府兩岸政策顛三倒四，明明過去已發給陸配身分證，現在又不承認對方身分，這不是矛盾的執政嗎？賴政府對待陸配根本是採「邊打邊跑」政策。

前移民署長、文大國發所兼任教授謝立功也說，許多陸配已來台生活幾十年，現在要拿證明會遇到很多困難，導致陸配無從辦理，而法律解釋都有彈性空間，諸多法條常有「不可抗力因素」等內文，倘若賴政府選擇從寬認定，問題便都能解決，難不成賴政府真的要讓這些人變人球嗎？

針對陸配工作、居留、勞健保等相關權益，參照內政部資訊，依親居留證效期為1年，效期屆滿前，原申請依親居留原因仍繼續存在，得申請延期，每次延期不得逾2年6個月；符合依親居留滿4年，且每年在台逾183日者，得申請長期居留。陸配在依親居留或長期居留期間，不用申請工作證，即可在台工作，勞健保符合相關規定亦不影響。