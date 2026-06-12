交不出"大龍市場檢討報告" 議員批市場處把財委會當"空氣"

生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北報導

上月底，北市市場處長黃宏光脫口說出，大龍市場沒有特色，引發爭議，演變成台北市長選戰的攻防焦點。昨天（11）台北市議會財委會，跨黨派議員不滿，事隔兩周，市場處不只檢討報告交不出來，就連跟自治會開會討論的內容都說不出來，讓現場的產發局長陳俊安都看不下去！

北市大同區的大龍市場，週五上午採買民眾寥寥無幾，無論生鮮、熟食區，多處空間沒人擺攤，人潮怎麼就進不來？

市場處交不出大龍市場檢討報告 台北市議員批把財委會當「X」

沈伯洋、蔣萬安為大龍市場議題進行攻防。（圖／民視新聞）民視記者陳堯棋：「北市大龍市場改建7年以來，攤商反映人潮不多、無法活絡，市場處竟然還說沒有特色，引發爭議。」採買民眾：「真的也是沒有特色，一進來就有壓力，像我們開車一進來，可能就都是攤位，你也怕去干擾到他們，感覺比較暗暗的，沒有這麼亮。」台北市大龍市場自治會長吳碧嬌：「我們強調的是什麼，超級市場的設備，傳統市場的服務，這個就是我們的特色，至於人潮，這個難講，這個就要靠政府。」大龍市場到底有沒有特色，要選台北市長的，當然要關心。民進黨參選人沈伯洋就指出，特色聚焦於在地人文與歷史記憶，主動提及改建前肉攤遠近馳名的歷史，改建後營運問題包括入口難找、動線缺失等等。蔣萬安則聚焦在硬體與工程指標，強調是海砂屋住宅及市場改建共構首例。但議員不滿，兩個禮拜過去了，市場處卻連檢討報告都交不出來！

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市場處交不出大龍市場檢討報告 台北市議員批把財委會當「X」

北市市場處回應。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)顏若芳(6.11)：「在委員會上要的資料，都是可以當作屁一樣，上禮拜我要了，沒有，這禮拜還是沒有，(市場)處長你就告訴我說，將大龍市場列為優先，這個是我們的檢討報告。」台北市議員(民眾)林珍羽：「預計可以改進的方向，預計可以協助的地方，這才應該是檢討報告要有的內容，不是一句話就敷衍了整個委員會，我覺得我必須說，(產發)局長你的處室，非常不尊重財建委員會。」跨黨派議員痛批，沒有檢討報告，連開會內容都說不清楚！市場處回應，大龍市場目前有9攤尚未承租，正進行公開招標程序，並於財委會當天已補提檢討報告，但北市府做事態度和效率極差，恐怕讓市民難以接受！





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