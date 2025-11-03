交保下一步 黃明志恐從大馬「落跑來台灣」？網曝1關鍵酸爆：要怎麼挺

娛樂中心／李紹宏報導

大馬歌手黃明志被捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，遭爆出他當時疑似在場，更被警方搜獲9顆可疑的藍色藥丸，初步判定為搖頭丸「愛他死（Estacy）」。目前黃明志雖然已8000元令吉（約58801元台幣）交保，也在IG上堅決否認，並強調是「捕風捉影」，但仍引來大批網友質疑。就有網友在PTT上詢問，「黃明志從大馬落跑來台灣的機率有多大」，引發熱議！

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，引發網友熱議「烙跑來台灣機率有多大？」（組圖／資料照）

根據金馬警區主任沙扎里助理總監證實，黃明志的初步尿液檢測結果顯示對「安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚」等四種毒品成分呈現陽性反應。這名網友在PTT上發文表示，現場疑似查出藍色小藥丸，且大馬和台灣的法律不同，「涉及毒品至少重罪起跳」；台馬還沒有犯罪引渡協議，若黃明志若高歌一曲小粉紅，「來台根本天堂，馬來根本地獄，一念天堂一念地獄，請問黃（明志）烙跑來台的機率會有多大呢？」

警方在事發現場搜出疑似9顆搖頭丸。（示意圖／翻攝自ISTOCK）

貼文一出，引發網友熱議，有人認為黃明志若還在大馬，就根本跑不掉，「大馬政府恨死他了，你以為他有機會跑喔」、「他這次至少終身監禁了，學著做點花燈吧」；也有人表示，如果黃明志逃了，中國第一個攔截，「0，他除非偷渡 但是陸路中國會抓」、「他最早被大馬政府通緝是從中泰陸路回去， 之後才大張旗鼓的去投案的」。

不過，更多網友認為，就算黃明志逃到台灣，下場絕對會很嚴重，「死的是我們台灣人捏，這是要怎麼挺」、「跑來不能遣送回去？不會直接告發警政署瀆職？」、「他來台會被謝爸媽告殺人」、「不管最後有沒有罪但死的是台籍，台灣一定辦！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

