交保後沉潛中？陳佩琪稱柯文哲「封閉退縮」 跟小草重逢時間曝光

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲因捲入京華城容積率爭議，被依圖利等罪嫌偵辦，雖已將黨務移交給現任主席黃國昌，但交保後仍維持一定社群曝光。然而，柯文哲妻子陳佩琪今（25）日受訪時透露，柯文哲這段期間明顯變得更封閉、退縮，需要時間調整與外界互動的節奏。不過她也透露，到了 12 月底後，柯文哲有望逐步恢復公眾露面，甚至可能再度與「小草」支持者碰面。

陳珮琪透露，柯文哲自交保後陷入封閉狀態，目前仍需要時間進行調整。（圖／陳佩琪臉書）





柯文哲因涉入京華城重建容積圖利案，9月獲准具保停押。儘管北檢曾抗告並被高院發回更裁，但地院仍維持7,000萬元交保。交保後的柯文哲鮮少出席公開活動，僅於日前現身市議員張志豪父親的公祭，其餘時間多保持低調。



陳佩琪接受《言之有午》專訪時透露，柯文哲具輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，長期羈押讓他重新回到較封閉、退縮的狀態，因此需要時間調整與社會互動節奏。她表示：「12月底後，阿北應該會慢慢恢復，重新與小草及民眾黨的黨公職有更多互動機會。

