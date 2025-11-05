交保後笑著離開！太子集團「CEO爆乳特助」遭起底 自爆曾處理特殊任務

社會中心／彭淇昀報導

以陳志為首的柬埔寨「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，檢調發動大規模搜索，共拘提25名被告到案，並查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中「爆乳特助」劉純妤則是以15萬交保。有網友挖出她的學經歷，曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，還擔任過卡達航空空服員。

陳志的中國籍親信李添、在台聘請的爆乳助理劉純妤，以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

據了解，檢調偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日兵分47路發動搜索，拘提25名集團幹部、員工到案，晚間移送北檢複訊，辜淑雯遭聲押禁見。其餘人等，太子集團成員李添在台秘書劉純妤、15萬元交保；李添另名秘書林昱妏、10萬元交保；工程師張芷寧20萬元交保；工程師楊濱維3萬元交保；資訊人員姜致亘5萬元交保；台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。

其中，最受關注的是天旭總經理特助劉純妤，在偵訊結束後，以15萬元交保，穿著休閒，不過低胸爆乳意外成為焦點，劉純妤離開地檢署時神情輕鬆，還露出甜美笑容。不過也引來網友一番砲轟「看她笑得如此開心？感覺好像沒事一樣」、「第一次看到詐欺犯的笑容連馬賽克都藏不住」、「45億的獲利只需要交保15萬元？難怪她笑得這麼燦爛」。

爆乳助理劉純妤曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學。（圖／翻攝自LinkedIn）

事實上，劉純妤在LinkedIn上顯示自己的豐富經歷，2013年至2016年就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就讀期間曾在紐西蘭擔任店鋪經理，2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。

劉純妤自2018年6月起擔任天旭國際科技公司的CEO特助到現在，「通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，此外，還負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品等等。

