交保後繼續騙50億！邱志豪搞假幣平台 檢聲押秘書營運長等8人

社會中心／台北報導

「絕對能源」負責人邱志豪去年因發行特別股詐騙2.7億元遭起訴並交保，檢調深入追查發現，他竟另設虛假「DEFI」平台發行虛擬幣，宣稱月息最高7%，二度吸金規模逾50億元。檢調昨兵分9路搜索拘提9人，檢方凌晨依違反《銀行法》聲押邱男秘書、營運長等8人，邱男因拒絕夜間偵訊，預計今日移送複訊。

邱志豪的秘書邱朝露遭聲押。（圖／翻攝畫面）

檢調偵辦「絕對能源」吸金案取得重大進展。主嫌邱志豪先前因違法推廣「甲種特別股」與「乙種特別股」，以年利率25%至42%的誇張報酬為誘餌，非法吸金約2.7億元。去年12月初，台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴邱男等17人，並具體求刑6至18年，全案移審後，法院裁定邱志豪等人交保候傳。

「DEFI」營運長黃永瀚遭聲押。（圖／翻攝畫面）

然而，專案小組持續追查資金流向，揭露了更驚人的犯罪網絡。調查發現，邱男等人自2022年至2025年間，除銷售特別股外，還利用時下熱門的區塊鏈概念，發行「EGT」、「TBT」兩種虛擬貨幣，並架設名為「DEFI」的虛擬借貸平台。該集團透過舉辦說明會，誆稱投資人購買代幣後，可透過平台的「借貸智能合約」進行媒合放貸，保證每月獲取3%至7%的高額利息。事實上，所謂的撮合放款純屬虛構，全案實為典型的「假放款、真吸金」，粗估近千人受害，不法吸金總額超過50億元。

業務總監吳承峰遭聲押。（圖／翻攝畫面）

全案經台灣高等檢察署發交台北地檢署打詐預警中心偵辦，檢察官於29日指揮調查局台北市調查處及台北市警局大安分局，兵分9路執行大規模搜索，並拘提邱志豪及集團核心幹部共9人到案。

經漏夜偵訊，檢方認定集團成員涉嫌重大，於30日凌晨向法院聲請羈押包括邱志豪的秘書邱朝露、「DEFI」營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維，以及業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚8人。至於主嫌邱志豪因拒絕夜間偵訊，將於今日移送台北地檢署進行複訊，全案將朝加重詐欺及違反《銀行法》等罪嫌擴大偵辦。

