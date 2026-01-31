交保後重操舊業！ 近千人被詐逾50億 「絕對能源」邱志豪9人收押禁見

「絕對能源」集團負責人邱志豪。(記者王定傳攝)

〔記者林嘉東／台北報導〕絕對能源集團負責人邱志豪，去年底才因吸金2.7億元案被求刑18年，獲330萬元交保並電子監控；未料他竟以虛擬貨幣借貸平台，再度向近千人吸金逾50億元。台北地檢署日前發動搜索，聲押禁見邱男與旗下祕書、幹部等9人。台北地院今裁定邱志豪等9人收押禁見。

檢調調查，邱志豪涉嫌從2023年起，以投資虛擬貨幣及乾淨能源為誘餌，保證年利率最高42%，向300多名投資人吸金2.7億元。北檢去年底起訴17人，並對邱男求處18年重刑、對公司求處罰金1億元。全案移審後，邱男獲法院裁定交保，並限制住居、實施電子監控。

沒想到，邱男在交保期間竟「重操舊業」，且規模更加驚人。專案小組發現，邱男等人另闢蹊徑推出「DEFI借貸平台」，誘騙投資人以現金或泰達幣(USDT)購買其推行的「TBT虛擬貨幣」，並與投資人簽訂所謂的「借貸智能合約」。

集團向被害人誆稱，購入TBT幣後可透過平台撮合放貸，月息高達3%至7%，並以另一種「EGT幣」作為擔保。然而，檢方追查發現，TBT與EGT幣皆毫無實際價值，純屬邱男等人虛構的數字幌子，本質上仍是以「後金養前金」的龐氏騙局。初步清查，受害人數近千人，累計吸金規模竟飆破50億元。

台北地檢署檢察官29日指揮調查局台北市調查處、大安警分局，兵分9路搜索邱男及其業務主管住處，並拘提邱志豪等9人到案。檢方複訊後，認為邱男等人涉犯「銀行法」及「刑法」加重詐欺罪，且有逃亡、串證及反覆實施犯罪之虞，30日向法院聲請羈押禁見。

台北地院審理後，今日裁准將邱志豪、集團前總監吳承峰、祕書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維，以及業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰等9人，全數收押禁見。檢調將持續清查金流，追查是否仍有其他受害者及隱匿資金。

