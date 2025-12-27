交保後首公開登台 柯文哲應援黃國昌選新北

民眾黨27日舉行「為新北應援X DO THE BEST」活動，柯文哲（前）與會，和現任黨主席黃國昌（後）受到台下支持者熱情歡呼。（中央社）

本報綜合報導

民眾黨主席黃國昌二十七日舉辦新北應援活動，為參選二０二六新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲現身發表交保後首次助講，讚許黃國昌在民眾黨最危險時勇於承擔，相信黃國昌一定能給新北市全新未來。

柯文哲壓軸上台助講表示，黃國昌是勇於承擔的人，不僅可以承擔責罵，還持續堅持應做的事；去年八月政治獻金風波時，他率團隊出來開道歉記者會，黃國昌那天在醫院有小手術，但在民眾黨困難的時刻，黃國昌選擇到場陪同道歉，承擔團隊共同責任。

柯文哲表示，當他被羈押時，民眾黨今年一月的民調幾乎崩盤，在最危險時候，黃國昌出來選黨主席，一步步把民眾黨扛下來，若當時沒有黃國昌勇敢承擔，民眾黨恐怕就完蛋，他很慶幸自己沒有選錯人。

柯文哲說，黃國昌撐住懷疑、攻擊與孤獨，他相信黃國昌的誠信與正直，不會因為短期利益犧牲長期利益，相信黃國昌一定會給新北市帶來全新的未來。

黃國昌表示，當初他跟柯文哲約定好，只待在立法院兩年，他想要從監督者變成執行者，如今競選新北市長，有人問他要帶給新北什麼夢想，他不是夢想家，而是執行者。

黃國昌表示，新北市民要的很簡單，要鋪平上班的道路、點亮回家的燈、人行道不會有阻礙、學童可吃到熱的營養午餐，他期盼能讓新北市不再只是台北市的衛星城市，新北不再只是回家睡覺的地方，而是成為生活重心、發光發亮的地方。

黃國昌強調，過去新北市民給國民黨十六年時間，這次要拜託市民給他四年時間，他一定會全力以赴，「讓新北The Best」，柯文哲當初讓台北市民感到光榮，他也會讓新北市民感到驕傲。