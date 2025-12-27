交保後首出席公開活動 柯文哲挺黃國昌選新北：他有「3大承擔」讓民眾黨不再是一人政黨

民眾黨今（27）日下午於新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，為擬參選新北市長的民眾黨主席黃國昌造勢，民眾黨創黨主席柯文哲特別到場助講力挺。柯文哲細數，黃國昌有3個承擔，從來沒有選擇輕鬆的工作，接下本來不是他的工作且努力做到最好，讓民眾黨不再是一人政黨，變成一群人、走得更遠，相信他的毅力、執行力、正直誠信，會讓新北市很不一樣。

民眾黨今日舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，柯文哲在黃國昌壓軸致詞前驚喜現身發言，並與隨後出場的黃國昌碰拳。柯文哲回顧，他被羈押4個月後，短暫交保幾天中，於1月1日召集「臨時中央委員會」，在會中請辭民眾黨主席並拜託黃國昌接任。黃國昌從那日起扛起民眾黨，被迫上第一線衝鋒陷陣，也是黃國昌「承擔」的開始。

廣告 廣告

柯文哲說，當時他和黃國昌說，北檢一直抗告，看來民進黨政府是一定要羈押他，而他首次被羈押4個月都沒有抗告，是因為想說就讓檢調釐清，查清楚以後應該就會放他出來；孰料羈押4個月結束，北檢找不到任何證據，寫了一本如「科幻小說」般的起素書，且法官裁定交保，北檢還一直抗告，非要把他關起來不可，那時他才知道這不是法律案件，而是政治案件。

柯文哲感嘆，他都忘了不要低估民進黨「無恥」的程度，他們不只是要消滅柯文哲，還要消滅民眾黨，他告訴黃國昌，「民眾黨不能因為柯文哲的官司被拖垮，我必須要辭掉黨主席，現在也只有你可以扛起來。」而他會拜託黃國昌，是因黃國昌會「承擔」，當黃國昌重新回到立法院，對工作有很清楚的進度安排，從國會改革、不法關說、棄保潛逃，黃國昌都很認真的一條一條去執行。

​柯文哲感嘆，他都忘了不要低估民進黨「無恥」的程度，他們不只是要消滅柯文哲，還要消滅民眾黨。（劉偉宏攝）

細數黃國昌「三個承擔」 柯文哲：民眾黨不是為了某人存在

柯文哲指出，就算黃國昌被一堆青鳥側翼攻擊，青島東路都是黃國昌的「靈堂」，網上一堆抹黑、攻擊，但黃國昌沒有退縮，一場場記者會說清楚、一條條法律條文解釋，那不是為了自己，「說實話，那些改革法案不會讓黃國昌得到掌聲，但他還是做了，因為他知道，如果他不做，也不會有人去做。」因此，黃國昌第一個承擔是承擔罵名，即使做了會被攻擊，但他還是做了應該做的事。

柯文哲續指，黃國昌的第二個承擔，是在團隊最困難的時候，承擔團體責任。2024年8月，民眾黨被追打政治獻金申報有錯誤，最後整理好資料，8月12日開記者會當天，黃國昌其實剛動完手術，應在醫院休息，大可以說生病不能出席，可是黃國昌選擇出院，和他站在一起召開記者會、鞠躬道歉，「成功的時候朋友認識你，失敗的時候你認識朋友」，黃國昌讓他看到勇於分擔團隊的困難危險。

柯文哲提到，黃國昌2023年加入民眾黨時，說自己不碰黨務，因為覺得自己不太會處理人事，黃國昌可以選擇只當「立法院戰神」維持聲量，也維持自己的高度與安全距離，但黃國昌沒有，而是在民眾黨最危險的時候，承擔責任，站在第一線承擔各種攻擊。而黃國昌的第三個承擔，就是辛苦的帶領團隊，民眾黨在他被羈押後，外界唱衰、內部焦慮、支持者不安，所有壓力同時湧上來。

柯文哲說，民眾黨當時每天被情緒勒索、雜務纏身、不管做什麼都沒有人會鼓掌，但黃國昌從黨主席選舉開始，透過辯論、辦活動，凝聚支持者，黃國昌告訴各界民眾黨不是為了某一個人存在，而是為了一個價值、是台灣穩健的中間路線；民眾黨絕對不能散掉，如果民眾黨瓦解，台灣好不容易出現的第三勢力、就會迅速泡沫，這會影響台灣未來的發展。

柯文哲（中）強調， 民眾黨絕對不能散掉，如果民眾黨瓦解，台灣好不容易出現的第三勢力、就會迅速泡沫，這會影響台灣未來的發展。 （劉偉宏攝）

柯文哲：黃國昌從未選擇輕鬆，會讓新北市很不一樣

柯文哲強調，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，撐住懷疑、攻擊，撐住那種沒有人能分擔的孤獨，當他被羈押、不能說話的時候，黃國昌替民眾黨說話；當他不能站在第一線時，黃國昌頂上去，每件事都不是黃國昌原本的工作，但每件事，黃國昌都接了下來，且努力做到最好，這就是承擔。承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」；承擔也不是不怕，而是明知有危險，但因為應該做，所以就做了，即使會被打、被罵、被貼標籤，但沒有後退一步。

「民眾黨不再是一人政黨，一個人走的快，一群人走得遠。黃國昌讓台灣民眾黨變成一群人，讓我們一起走得更遠。」柯文哲說，黃國昌不是因為準備好了才承擔，而是因為情況危急，沒有人可以替代，選擇勇敢的扛起來，「我相信他的毅力、他的執行力、他的正直誠信，會讓新北市很不一樣。黃國昌是一個有信念、勇於承擔的人。他不會因為短期利益而犧牲長期利益，不會因為少數人的利益而犧牲了多數人的利益。不會因為政黨利益而犧牲國家的利益。他會給新北市帶來全新的發展、全新的未來。」

更多風傳媒報導

