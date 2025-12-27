交保後首出席民眾黨公開活動 柯文哲力挺黃國昌選新北：是有信念、勇於承擔的人

台灣民眾黨主席黃國昌出席「為新北應援x DO THE BEST」活動，圖為柯文哲、黃國昌。廖瑞祥攝



備戰2026地方大選，民眾黨今（12/27）天舉辦「為新北應援× DO THE BEST」造勢活動，前黨主席柯文哲在交保後首度出席黨內公開活動，他在致詞時表示，黨主席黃國昌是有信念、勇於承擔的人，而且不是因為準備好了才承擔，而是因為情況危急，沒有人可以替代，就選擇勇敢扛起來。他強調，自己相信黃的毅力、執行力、正直誠信，會讓新北市很不一樣。

柯文哲首先回憶起自己因深陷京華城案而辭職的經歷，他表示，當時自己跟黃國昌說，民眾黨不可以因為柯文哲一個人的官司就停擺，「在這個時候你必須扛起來」，之所以選擇黃國昌，因為他認為黃是個肯承擔的人。

柯文哲指出，黃國昌重回國會後，就一條一條推動法案，不管是國會改革、不法關說罪、棄保潛逃罪等，尤其國會改革引起民進黨的青鳥運動，當時他問黃國昌：「青島東路上面都是你的靈堂，怎麼會搞成這個樣子？」他說，當時黃國昌很悲憤地表示，「國會改革方案，哪一條不是民進黨當年的主張？」

柯文哲強調，常常做一件事情，不一定會得到掌聲，但是還是得做，因為它應該要做。他形容，黃國昌是一個勇於承擔的人，而且可以承擔罵名、承擔團隊共同的責任，像是去年8月政治獻金爭議爆發，黃雖然剛動完一個手術，但還是跟他站在一起召開記者會、鞠躬道歉，「成功的時候朋友認識你，失敗的時候你認識朋友」，黃國昌讓他看到勇於分擔團隊的困難危險。

柯文哲表示，黃國昌的第三個承擔是辛苦地帶領團隊，在他被羈押之後，民眾黨被外界唱衰、內部焦慮、支持者不安，所有壓力同時湧上來，但黃國昌從黨主席選舉開始，透過辯論、辦活動，凝聚支持者，告訴大家民眾黨不是為了某一個人存在，而是為了一個價值、是台灣穩健的中間路線，「所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦工作，這表示說，我當時沒有選擇錯誤！」

柯文哲說，承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」，承擔是不是不怕，而是明明知道有危險，但是因為應該做，所以就做了，即使會被打、被罵、被貼標籤，都不會後退一步。他表示，民眾黨不再是一人政黨，一個人走得快，一群人走得遠，黃國昌讓民眾黨變成一群人，讓我們一起走得更遠。

柯文哲認為，黃國昌不是因為準備好了才承擔，而是因為情況危急，沒有人可以替代，就選擇勇敢扛起來。他強調，自己相信黃的毅力、執行力、正直誠信，會讓新北市很不一樣，而且黃是一個有信念、勇於承擔的人，不會因為短期利益而犧牲長期利益，不會因為少數人的利益而犧牲了多數人的利益，不會因為政黨利益而犧牲國家的利益，「他會給新北市帶來全新的發展、全新的未來！」

