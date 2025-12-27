交保後首度出席公開活動！柯文哲開砲：不要低估民進黨無恥程度

民眾黨前主席柯文哲交保後，其一舉一動都受到外界關注。他今日首度出席一場民眾黨公開活動，並在致詞時痛批不要低估民進黨無恥的程度。此話一出，台下支持者立即爆出如雷的掌聲，久久不能停。

柯文哲今出席「為新北應援」活動。（圖/中天新聞）

民眾黨今天（27日）在新北舉辦「為新北應援」活動，這也是柯文哲交保後首度出席公開活動，他一出場致詞時，立即受到台下大批支持者的歡呼。

柯文哲一出場，受到支持者熱烈歡迎。（圖/中天新聞）

柯文哲首先回憶起被羈押四個月以後，短暫交保的幾天中，在今年1月1日，自己召集了「臨時中央委員會」，會議上，他請辭台灣民眾黨主席。

柯文哲接著指出，在去年8月的時候，他第一次被羈押的時候，心裡面想說奇怪，什麼事都沒有做，是不是有什麼誤會？所以應該調查清楚以後，就會還他清白了。所以在前4個月，自己連抗告都沒有，就乖乖給它關了，想說應該調查好了就會放自己出去。

柯文哲直言，結果4個月羈押期滿，他看到起訴書嚇了一跳，他想說奇怪這本書是科幻小說嗎？裡面什麼事都沒有做，怎麼寫出這一本。柯文哲稱，起訴書說自己犯罪的證據之一，有一次威京集團主席沈慶京去找他，然後他們兩個在裡面講話，然後沈慶京走出自己的辦公室後面露微笑，結果變成他跟沈慶京合謀犯案的一個證據，他那時想這個也能當作證據，「天啊！這是什麼東西」。

柯文哲稱強調，自己一開始以為是民進黨是有什麼誤會？現在他知道了民進黨沒有誤會，有誤會的是他，他都忘了自己以前講過的一句話，請不要低估民進黨無恥的程度。此話一出，台下爆出如雷的掌聲。

