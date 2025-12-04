交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心

民眾黨前主席柯文哲在9月交保後於今天（4日）晚間首度公開露面與現任主席黃國昌合體直播。（圖／民眾黨提供）

遭羈押1年的民眾黨前主席柯文哲在9月交保後，於今天（4日）晚間首度公開露面，與現任主席黃國昌合體直播。柯文哲先是感性分享，過去在看守所時曾遇到一名警衛，哭著向他喊「阿北加油」，而他也是因為這些支持，才能撐這麼久。柯接著提到，自己交保後還是會看一下網路，並對黃笑說，「越看越擔心你，你現在是爐主」，他轉來轉去，每一台都在罵黃國昌，自己都在想這到底要怎麼辦。

直播正式開始前，柯文哲先是拿出定位用的手機回報行蹤，黃國昌則在一旁好奇的看柯操作。柯文哲分享，他前幾天到地下室騎腳踏車，因為收訊不好，「搞到律師都在找我，說高檢署快發布通緝令」，柯隨後還拉起褲管大方秀出電子腳鐐。

廣告 廣告

柯文哲接著回憶起當時在看守所發生的趣事，他表示，平常吃藥都是由警衛從小窗戶發送，但有一天不曉得為什麼有名警衛特別把門打開藥拿給他，還對他喊，「阿北加油」，那名警衛話還沒講完就開始哭。

柯文哲笑說，他當時心裡想，他被關在裡面才是最需要被安慰的，結果還要安慰別人，「我跟他說我很好，阿北沒有問題，你不要難過」。

柯文哲提到，自己過去出庭會被押還看守所，路上很多人會對他喊阿北加油，就連下雨天也都有人。他強調自己被羈押禁見整整1年，居然沒有垮掉，就是因為有很多人支持，他才能撐這麼久。

柯文哲接著說，他當時在監獄裡面沒買電視，但會看報紙，當時傳統媒體都沒有民眾黨消息，只看到大罷免、關稅相關新聞。自己當時就想，過去1年民眾黨作為台灣第三大政黨，到底成績是什麼？

黃國昌則回答，柯文哲不在的這1年，民眾黨沒有一刻停下腳步。他說民眾黨在立法院的工作，是將柯文哲選總統的政見當成藍圖，並細數這段時間以來在立院推動的種種修法。

黃國昌痛批，當民進黨在搞大惡罷時，民眾黨義無反顧站到第一線反對大罷免，因為當執政者不負責任，在野黨要撐起這個國家，「民進黨跳票的政見，民眾黨幫他們實現」。

柯文哲也表示，自己在交保後的這3個月還是會看一下網路，並對黃笑說，「越看越擔心你，你現在是爐主」，自己轉來轉去，每一台都在罵黃國昌，他都在想這到底要怎麼辦，「打國民黨主席鄭麗文都沒有打黃國昌用力」。



回到原文

更多鏡報報導

李四川表態參加新北市長初選 黃國昌：對國民黨來說是好事

喊兵分四路搜索賴清德房子 柯文哲：一定比我們家精彩

柯文哲復出時間曝！陳佩琪談黨內「2個太陽」：沒有黃國昌民眾黨早就垮了