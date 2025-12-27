交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路

政治中心／程正邦報導

民眾黨主席黃國昌今（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，日前獲交保的創黨主席柯文哲作為「神秘嘉賓」現身，備受關注。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。

民眾黨27日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動海報。（圖／翻攝我家阿北啦臉書）

柯文哲交保後首場公開活動 讚黃國昌「勇於承擔、最好選擇」

近期在支持者小草社群中廣傳一張宣傳圖卡，暗示柯文哲將偕同妻子陳佩琪一同出席。對於此項傳聞，民眾黨部態度曖昧，僅低調回應「敬請期待」，為活動增添不少政治聯想。果然黃國昌今日主辦的新北應援活動，壓軸嘉賓就是柯文哲。

柯文哲一登場台下就響起熱烈歡呼，除了為自己京華城案辯護，「原本以為調查清楚就會還我清白」、「一本厚厚的起訴書看完都是我沒做的事」，最後也感謝黃國昌在情況危急下承擔，「他不是準備好的人，但是最好的選擇」，台下也跟著喊起口號「新北選擇黃國昌！」氣氛熱絡宛如選前之夜，為黃國昌選新北市長正式吹起號角。

交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌。邱明玉：斷絕藍白合後路。（圖／54陪審團）

邱明玉解析：柯文哲現身是為了「斷念」藍白合

媒體人邱明玉在節目中指出，黃國昌過去一段時間不斷釋放出「藍白合」的訊號，甚至提及謝國樑或鍾東錦延攬賴香伶等模式，其核心動機可能是為了個人的政治無縫接軌。由於黃國昌的黨主席任期僅是補足柯文哲的剩餘任期，且立委任期也將屆滿，其嚮往的或許是透過藍白合作爭取「副市長」職位，進而圖謀未來的副總統空間。

然而，邱明玉直言：「柯文哲出來之後，絕對不准你這樣幹。」她分析，柯文哲出席活動，與其說是力挺黃國昌，不如說是到現場「看管」，直接下達「選到底」的死命令，斷絕黃國昌任何謀求國民黨禮讓或屈就副手的念頭。

新北副市長劉和然是侯友宜屬意的接班人。（圖／翻攝畫面）

藍營新北內鬥同步升溫：劉和然 vs. 李四川

除民眾黨動向外，邱明玉也提到國民黨內部的角力。目前被戲稱為「新北許光漢」的現任副市長劉和然跑基層極其勤奮，展現當仁不讓的態勢；相較之下，各界呼聲極高的李四川則顯得老神在在。

邱明玉引述民進黨部副秘書長何博文的觀點指出，新北市長侯友宜目前仍屬意劉和然接班，若國民黨最後強行空降李四川，要求劉和然退讓，屆時「不只劉和然會爆炸，侯友宜也會爆炸」。這顯示藍營在新北的接班爭議，亦是影響白營戰略佈局的重要變數。

台北市副市長李四川參選新北市長呼聲高，被視為藍營最強人選。（圖／翻攝畫面）

