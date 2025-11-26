交保恐幻滅！前名模蕭瑋葶涉侵占遭羈押 抗告高院驚現「兩種結果」

前伊林名模蕭瑋葶涉及侵占案，迄今遭士院羈押。資料照。翻攝自其FB



前名模蕭瑋葶捲入「中華民國身障關懷協會」侵占億元案遭起訴，士林地院8/11裁定接押，其委任律師提抗告，主張士院曾裁定蕭女交保，卻因檢方法警人力問題辦保失敗，高院認有必要徹查，於11/6撤銷發回更裁。沒想到，在高院發回更裁前夕，士院剛好裁定蕭女延押2月，律師二度向高院提抗告，未料另一個合議庭認為裁定合法，縱有「辦保失敗」的情況也沒影響，火速駁回抗告。兩份高院裁定的見解迥異，士院會做出何種決定？深受法界關注。

吞公款炫富「養狐狸」

士林地檢署查出，內政部2011年核准設立中華民國身障關懷協會 （TDCA），由蕭瑋葶蕭靖擔任首屆理事長，蕭靖被通緝後，改由妻子陳品君擔任理事長，他則化名當助理。身為伊林名模的蕭瑋葶則掛名常務理事。檢方發現，蕭靖夫婦涉侵吞協會上億元，蕭女更以房產向銀行詐貸5000萬元，3人生活豪奢，還高調在家裡「養狐狸」。

檢方8/1偵結將蕭女及兄嫂起訴，8/11將蕭瑋葶3人移審法院，士院訊後裁定均羈押禁見3月，也駁回蕭女聲請的具保停押。不過，蕭瑋葶的委任律師針對具保停押裁定提抗告後，意外出現大逆轉。

士林地院11/18重新提訊蕭瑋葶，迄今沒做出裁定。資料照。侯柏青攝

首度抗告高院曝「法警人力不足」

律師向高院主張，檢方移審士院（8/11）前6天（8/5），士院曾一度裁准蕭女交保300萬元及搭配科監，詎料，家屬8/8去辦保竟被通知「士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」無法辦保，導致蕭女被羈押至今。律師痛斥，原審裁定以「行政困難」為由拒保，沒有法律依據，已屬違法羈押。

高院承審合議庭認定，蕭女有自白詐貸，加上她在移審庭前曾聲請具保停押，當時檢方曾行文法院同意交保（建議保金超過300萬及科技監控），法院也在8/5准她交保300萬及科控。合議庭認為，士院在6天後的移審庭竟逆轉收押禁見，是否真有「串證」之虞，顯有疑問。

至於律師主張，家屬辦保不成的理由，合議庭認為嚴重關乎司法公信力，必須徹查，高院於11/6撤銷羈押裁定，發回士院更裁。

律師提抗告成功，士院於11/18再度提訊蕭瑋葶答辯，起人疑竇的是，合議庭開完具保停押庭後不置可否，迄今沒有做出交保准駁。

然而，士院遲遲沒有做出決定，其實有跡可循，關鍵原因似乎在另一份高院裁定裡。

二度抗告踢鐵板！高院：裁定合法

據了解，早在高院撤銷發回的前一天（11/5），士院合議庭就已提前裁定蕭女延長羈押兩月。而委任律師也同時針對這份裁定提抗告，沒料到，這次改換另一組合議庭接手，結局出現驚天逆轉。

委任律師抗告主張，一審曾允許蕭女交保300萬元免押，蕭女和胞兄蕭敬、嫂子陳品君經偵審多次訊問，且兄嫂均遭羈押禁見，承審合議庭卻在沒有新事證下，直接認定有串證原因，顯有違誤。

律師也認為，一審法院在8/8告知蕭瑋葶親友「因法警人力不足，無法將蕭女從看守所帶至法院處理科技監控作業，且案件即將起訴，拒絕辦理交保。」律師說，一審已違法限制人身自由，後續又裁定羈押及延押，均屬違法應予撤銷。

高院兩次裁定見解大不同，引發法界熱議。法庭判決示意圖。本報繪製

高院承審合議庭認定，依據相關調查證據，足以認定蕭瑋葶涉犯公益侵占、詐欺取財、藏匿人犯及洗錢罪，犯罪嫌疑重大。蕭女應訊時僅坦承詐欺罪，否認其他罪名，但她的名下帳戶也有大額款項進出紀錄，她卻表示不知情，是否推諉卸責尚待調查，因而有串證之虞。

該合議庭也認為，蕭瑋葶及兄嫂侵占數字龐大，嚴重危害社會公益，加上本案還有諸多疑點沒有釐清，無法用交保等手段防止串供。一審合議庭認定有羈押原因和必要，並沒有違誤。

合議庭指出，案件進入法院審理程序後，否認犯罪的被告為了脫免罪責串供、引誘證人作出有利陳述的狀況不算少見，如果僅因證人在偵查階段多次證述就認定不構成串證羈押原因，可能會阻礙法院發現真實，也會導致串證羈押的適用僅限於偵查階段，不適用於審理階段，因此，律師的見解顯不可採信。

合議庭強調，蕭女在偵查中聲請具保停押，原審裁准300萬元交保，固然由高院之前的裁定闡釋得很清楚，但法院對於移審的被告有沒有羈押原因和必要，本來就有重新判斷的權限，不受偵查中裁定內容的拘束，即使有律師抗告指稱的「因科技監控廠商問題而無法順利辦保」之情形存在，也不影響一審合議庭在8/11、11/5所做出的羈（延）押裁定的合法性。

高院合議庭據此認定抗告無理由，日前駁回，蕭女延押確定，高院這份裁定也為蕭瑋葶的交保投下震撼彈。至於士院合議庭何時會做出裁定，是否會出現新見解，法界都在等著看。

