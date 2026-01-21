交保才知男友是狼！手機藏國中女兒洗澡片 她秒搬走+檢舉「家裡有槍」

記者林盈君／台北報導

去年間，新北一名林姓男子因涉毒被逮，法院裁定5萬元交保，而林男的同居女友來幫忙辦理交保時，卻被警方告知，林男手機裡有多段偷拍她國中女兒洗澡的影片，這才得知男友不僅涉毒，甚至長期偷拍女兒，嚇得連夜搬家，並通報檢警林男於家中藏有槍枝，檢警也緊急通知社工等相關單位協助。21日，台北地檢署偵結，依涉犯毒品、槍砲、兒少性剝削等罪起訴林男，並請求從重量刑、建請繼續羈押。

林男涉嫌偷拍少女洗澡，遭檢方依法起訴。（示意圖／翻攝自photoAC）

據了解，林男與女友及女友的國中女兒同住，去年間，林男因涉毒裁定5萬交保，女友被警方告知要製作筆錄，這才發現林男長期偷拍女兒，手機裡有6段偷拍女兒洗澡的影片。為了保護女兒的安全，女子當機立斷連夜搬家，並通報檢警林男藏有槍枝。檢方也提起抗告，最終法院改裁定林男收押禁見。社會局等相關單位也介入協助，緊急安置女子與其女兒。

對此，林男於偵訊時坦承持有毒品，但卻否認偷拍國中少女，辯稱擔心小孩子玩水發生危險，才會用手機拍下想告知女友。檢方認為，少女已年滿12歲，洗澡玩水並不會發生危險，不採信林男的說詞，依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、兒少性剝削等罪，對林男提起公訴，並請求法院從重量刑。

