交保有變數！「小英男孩」鄭亦麟收賄喬電300萬獲釋 北檢提抗告拚了

有「小英男孩」封號的前經濟部「綠能科技產業推動中心」鄭亦麟涉嫌收賄198萬元喬台電饋線，帳戶另有601萬元不明財產，遭台北地檢署起訴求刑14年。從案發後持續遭羈押的他，日前移審北院後獲300萬元交保及個案手機監控，2名業者則各交保200萬。北檢今天認定，3人有國外生活資力，且有串證可能性，已向高院提起抗告。這也讓他的交保橫生變數。

檢方查出，東煒建設創辦人陳健盛及兒子陳冠滔，以東煒建設名義於2021年2月5日向台電「潭美C/S新設用電案」提出用電申請（總申請用電36MW）。台電考量，松山、內湖地區是用電瓶頸區因而不准供電，父子倆找上鄭亦麟關說台電放行供電案。鄭亦麟答應後，隨即打電話誆騙台電高層說，這個申請案屬於「國家重大政策」，成功讓東煒獲核32MW電量。

陳健盛父子為了能取得更多用電量拿到更多利潤，二度請託鄭亦麟關說，鄭亦麟在2022年5月24日又出馬請託，台電也同意東煒增加核供10MW。事成後，雙方談妥由東煒支付給鄭亦麟胞弟鄭兆麟「顧問費」名義行賄，由不知情會計人員匯款198萬元給鄭兆麟。後來鄭家父母擔憂兒子遭調查，決定由鄭母分23筆領出。

檢方查出鄭亦麟收賄洗錢，另查出他的帳戶有601萬不明來源，另認定陳健盛父子行賄、鄭家父母及鄭弟涉洗錢，將6人偵結起訴。檢方將在押的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3人移審北院，北院訊後裁定鄭亦麟300萬元交保、限制出境出海8月及手機監控，陳健盛父子各200萬元交保、限制出境出海8月。

北檢認為，全案證人眾多，尚未進行交互詰問，鄭亦麟等人犯罪嫌疑重大，目前仍有串證之虞，審酌他曾在國外就學、陳健盛父子資力頗豐，認定3人仍有串證逃亡之虞，因而決定向高院提抗告，盼將3人押回籠。

