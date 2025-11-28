交保金是借的？陳柏霖驚傳「公司已遭友人掏空」 經紀人出面駁斥：報導不確實

週刊報導陳柏霖旗下公司「無敵影業」疑似遭信任友人掏空，導致財務出現危機。對此，陳柏霖經紀人出面回應了。（圖／楊澍攝）

41歲男星陳柏霖今年7月才傳出年底規畫與交往13年女友庭瑄完婚消息，10月卻捲入閃兵風波，遭起訴求刑2年8個月，演藝事業也隨之停擺。如今有週刊報導他旗下公司「無敵影業」疑似遭信任友人掏空，導致財務出現危機，連閃兵交保的50萬元都是和朋友周轉。不過陳柏霖經紀人對此出面回應表示：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

今年10月21日，檢警持續擴大偵辦藝人閃兵案，將陳柏霖、修杰楷、Energy坤達、書偉、棒棒堂小杰等5人拘提到案。事後，陳柏霖坦承以10萬元代價造假高血壓病歷躲過兵役，檢方訊後以50萬元交保，並遭起訴求刑2年8個月。

據《鏡報》報導，陳柏霖在捲入閃兵案後演藝事業大受影響，於是考慮收掉自己擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」並資遣員工，但在結算員工資遣費時發現公司帳目異常。

報導指出，陳柏霖長年專注於拍戲、代言等工作，鮮少過問公司財務，直到發現帳目異常後，才發現公司資產可能遭到信任多年的友人陸續挪走，甚至聽聞對方過去曾在跨境洗錢、詐騙集團「太子集團」任職，讓他備感震驚，近期正在尋找熟悉跨國金融的律師，以協助釐清公司遭掏空的真相。

不過據《壹蘋新聞網》報導，陳柏霖經紀人在被詢問到公司掏空一事時回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

